Los residentes de San Francisco tendrán la posibilidad de aliviar sus gastos económicos al confirmarse una nueva entrega de alimentos gratis en la ciudad desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de junio. En caso estés interesado en aprovechar esta oportunidad o conoces a una persona que necesita de esta ayuda, esta nota te revelará los horarios y las despensas confirmadas.
San Francisco es considerada como una de las ciudades que cuenta con un alto costo de vida, pues está situada en California. Por consecuente, los habitantes deben tener buenos ingresos para llevar un ritmo de vida sin complicaciones.
A pesar de ello, una gran parte de la ciudad tiene dificultades para cubrir los gastos que realizan cada mes. Ante la situación, estarían dispuestos a aprovechar cualquier tipo de ayuda que les permita ahorrar dinero.
En las fechas señaladas, decenas de despensas están a disposición para entregar productos nutritivos a todos los residentes de San Francisco; es cuestión de acudir puntualmente.
Eso sí, existe la posibilidad de que ciertas organizaciones te soliciten algún documento que acredite tu residencia en esta ciudad. Sería conveniente que lleves contigo una credencial para evitar contratiempos durante el recojo.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 01 al 04 de junio
Lunes 01 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|San Francisco-Marin Food Bank
|900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Glide Memorial Church - Food Distribution Center
|330 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|6 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army - Kroc Center - Food Distribution Center
|240 Turk St, San Francisco, CA 94102
|7:30 a 10:30 a.m. - 5 a 8 p.m.
|San Francisco City Impact Rescue Mission
|140 Turk St, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 4 p.m.
|Youth with a Mission - Food Distribution Center
|357 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|9 a.m. a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
Martes 02 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|San Francisco-Marin Food Bank
|900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Glide Memorial Church - Food Distribution Center
|330 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|6 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army - Kroc Center - Food Distribution Center
|240 Turk St, San Francisco, CA 94102
|7:30 a 10:30 a.m. - 5 a 8 p.m.
|San Francisco City Impact Rescue Mission
|140 Turk St, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 4 p.m.
|Youth with a Mission - Food Distribution Center
|357 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|9 a.m. a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
Miércoles 03 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|San Francisco-Marin Food Bank
|900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Glide Memorial Church - Food Distribution Center
|330 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|6 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army - Kroc Center - Food Distribution Center
|240 Turk St, San Francisco, CA 94102
|7:30 a 10:30 a.m. - 5 a 8 p.m.
|San Francisco City Impact Rescue Mission
|140 Turk St, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 4 p.m.
|Youth with a Mission - Food Distribution Center
|357 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|9 a.m. a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
Jueves 04 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|San Francisco-Marin Food Bank
|900 Pennsylvania Ave, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Richmond Neighborhood Center - Food Distribution Center
|741 30th Ave, San Francisco, CA 94121
|2:30 a 4 p.m.
|Glide Memorial Church - Food Distribution Center
|330 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|6 a.m. a 5 p.m.
|Salvation Army - Kroc Center - Food Distribution Center
|240 Turk St, San Francisco, CA 94102
|7:30 a 10:30 a.m. - 5 a 8 p.m.
|San Francisco City Impact Rescue Mission
|140 Turk St, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 4 p.m.
|Youth with a Mission - Food Distribution Center
|357 Ellis St, San Francisco, CA 94102
|9 a.m. a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!