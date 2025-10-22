¿Retirará su AFP? Algunas opciones para invertir el dinero del desembolso

Desde este lunes 21 de octubre, los afiliados al sistema privado de pensiones podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400) como parte del octavo retiro de fondos AFP, según el cronograma establecido. Y aunque muchos esperan este desembolso para tener un alivio económico, especialistas advierten que este dinero debería tratarse con criterio previsional: pensar en el largo plazo antes que en el gasto inmediato.

Según Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y profesor de la Pacífico Business School, el primer paso antes de retirar el dinero es evaluar si realmente conviene hacerlo. “A pesar de las críticas al sistema, las AFP han generado una rentabilidad promedio de 10,3% anual en los últimos 32 años. Si se va a retirar, debería ser porque se tiene una opción más rentable y segura para invertir ese dinero”, señaló.

Cómo distribuir el dinero: la regla del 40/40/20

Jorge Luis Ojeda, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), recordó que la planificación es clave y propone una fórmula sencilla para el afiliado que planee retirar de su fondo de pensiones, el 40/40/20.

40% para pagar deudas caras y formar un fondo de emergencia.

40% para invertir.

20% para consumo o gastos personales.

“Si no se tienen deudas y ya existe un fondo de emergencia, el componente de inversión puede subir hasta 70%”, indicó Ojeda. Agregó que la idea es darse un gusto sin poner en riesgo la estabilidad financiera.

Carrillo complementó que, en caso de tener tarjetas de crédito o deudas con altas tasas de interés, lo más inteligente es amortizar esas deudas primero antes de pensar en inversiones o consumo.

Depósitos, fondos o dólares: ¿dónde colocar el dinero?

Pese a bajas tasas de interés con respecto a años anteriores, ambos especialistas coincidieron en que los depósitos a plazo fijo siguen siendo una opción segura y de bajo riesgo. Según la SBS, al 20 de octubre las mejores tasas en soles rondan el 5% anual, y en dólares el 3%. Además, están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta S/ 118.300 por persona.

Sin embargo, para quienes buscan mayor rentabilidad a mediano o largo plazo, los fondos mutuos pueden ser una alternativa atractiva. Según explicó el experto en finanzas de la Pacífico Business School, hay cerca de 200 productos en el mercado, desde conservadores hasta agresivos.

“En el largo plazo, un fondo bien elegido puede rendir más que un depósito, pero también implica asumir pérdidas temporales. La clave es no estresarse ante un año malo”, precisó Carrillo.

Sobre el ahorro en dólares, ambos expertos recomiendan cautela y no dolarizarse por completo, salvo que los gastos personales sean en esa moneda.

Ojeda complemetó que la diversificación es esencial. “No pongas todos los huevos en la misma canasta”, sugirió. Añadió también que es importante dividir el dinero en distintos instrumentos, plazos y monedas. “Por ejemplo, un depósito a plazo podría estructurarse así: S/ 1.000 a tres meses, S/ 1.000 a seis meses y S/ 2.000 a un año”, comentó.

La educación financiera, un gran problema para el Perú

Para ambos expertos, uno de los factores que más condiciona el destino del retiro de los fondos de la AFP es la baja cultura de ahorro. Carrillo advirtió que muchos ven este dinero como “libre de todo propósito” y lo usan sin pensar en su vejez. Mientras que Ojeda añadió que 8 de cada 10 peruanos no cubre sus gastos con sus ingresos, y que solo el 46% tiene un nivel medio de conocimiento financiero.

Tanto Carrillo como Ojeda coinciden en que el momento del retiro puede ser una oportunidad para que bancos y AFP promuevan educación financiera práctica: aprender a priorizar deudas, constituir fondos de emergencia y elegir instrumentos según perfil y horizonte.

“No se trata de vivir solo del hoy. Se trata de usar el retiro para construir el mañana”, puntualizó Carrillo.