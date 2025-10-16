DHL Express apunta a aumentar envíos entre Perú y España: proyecta crecer hasta 9% este 2025, ¿cuál es su plan?

DHL Express prevé cerrar el 2025 con un crecimiento de entre 8% y 9% en el mercado peruano, impulsada por la expansión de su infraestructura, la incorporación de más vehículos eléctricos y el fortalecimiento de la conexión comercial entre Perú y España. La operadora de envíos aéreos con más de 40 años de presencia en el país, también busca potenciar la internacionalización de las pymes, segmento que representa a la mayor parte de sus clientes.

“Venimos con una tendencia positiva. En el 2024 crecimos casi 15% y este año proyectamos un crecimiento de 8%, quizás un poco más, pero preferimos ser conservadores”, afirma Panayotis Lazalde, Country Manager de DHL Express Perú.

El ejecutivo detalla que en los últimos dos años la compañía ha invertido entre 2.3 y 2.5 millones de euros en infraestructura, flota y tiendas propias. Actualmente cuentan con 23 locales a nivel nacional y planean cerrar el año con 25, frente a las cinco que tenían hace siete años.

Además, DHL Express continúa renovando su flota, incluyendo vehículos eléctricos que ya representan el 20% de sus unidades, con planes de duplicar esa cifra en los próximos meses. Estas acciones se enmarcan en su estrategia de sostenibilidad Go Green Plus, que busca reducir la huella de carbono mediante el uso de combustibles aéreos sostenibles.

Panayotis Lazalde, country manager de DHL Express Perú.

España como puerta de entrada a Europa

El vínculo entre Perú y España se ha convertido en un eje estratégico para DHL. Según Alcalde, el mercado español no solo es relevante por el consumo interno, sino también por su rol como puerta de entrada a los 450 millones de consumidores europeos.

“El potencial entre Perú y España es enorme. Queremos que las pymes peruanas aprovechen este acceso al mercado europeo a través de España”, señala el directivo. En la actualidad, según cuenta, más de 70 envíos diarios salen desde Perú hacia España, representando cerca del 6% de la facturación total de DHL Express Perú. Los envíos incluyen desde paquetes ligeros hasta cargas que superan los 500 kilogramos, con tiempos de tránsito de 48 a 72 horas hacia Europa.

Para Nicolás Mouze, director de Marketing y Ventas de DHL Express España, la relación entre ambos países tiene además una fuerte base cultural y comercial.

“España y Perú comparten idioma y afinidad cultural. Esto facilita las relaciones de confianza, que son la base del comercio internacional. Las empresas peruanas deben aprovechar esta ventaja”, explica.

El ejecutivo destaca también el crecimiento del comercio electrónico en Europa, un sector donde América Latina ya tiene una presencia importante. “El consumidor español está acostumbrado a comprar online y América Latina es el segundo origen más frecuente después de la Unión Europea. Busca productos diferentes, de calidad y con valor cultural, algo que Perú puede ofrecer perfectamente”, comenta.

DHL España ha reforzado su infraestructura para atender esta demanda. La compañía inauguró recientemente una terminal automatizado en el aeropuerto de Barajas (Madrid), con una inversión de más de 80 millones de euros, lo que permite procesar más envíos y fortalecer las conexiones con América Latina. “Hoy podemos posicionar productos peruanos en España en solo dos días”, añade Mouze.

La red DHL Pymes

DHL Express ha desarrollado el programa DHL Pymes, que busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo el proceso de internacionalización. En el Perú, la compañía cuenta con más de 400 especialistas internacionales y 40 asesores ejecutivos que brindan asesoría directa sobre requisitos aduaneros, documentación, tarifas y estrategias de envío.

“Nos hemos aliado con gremios como ADEX y Comex para hacerle más fácil a la pyme el salto internacional”, comenta Alcalde. “Nuestro rol no es solo trasladar paquetes, sino ofrecer acompañamiento y conocimiento”, explica.

DHL Express ha desarrollado el programa DHL Pymes, que busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo el proceso de internacionalización. (Foto: Difusión)

Mouze complementa que en España el 95% de sus clientes son pymes, por lo que su equipo también imparte cursos de formación y asesoría aduanera. “Cuando una pyme sale de su territorio, lo primero que encuentra son aduanas. Les enseñamos cómo funcionan los procesos, los requisitos legales y los acuerdos preferenciales”, sostiene.

Más vuelos, mayor conexión

Para reforzar la conectividad, DHL aumentó recientemente sus frecuencias entre Lima y Miami —punto de enlace hacia Europa— de cinco a seis vuelos semanales.

“Queremos potenciar la ruta Perú–España porque cada vez más empresas confían en nosotros para exportar productos de mayor volumen. Hoy movemos envíos de hasta 1.000 kilos”, subraya Alcalde.

A futuro, la compañía espera ampliar su red hacia otros destinos con alto potencial de intercambio comercial como China, India y Emiratos Árabes, sin dejar de considerar a España como su principal punto de entrada a Europa. “España es la punta de lanza, pero seguiremos buscando mercados con alto potencial para las pymes peruanas”, puntualiza.