Hoy se conoció que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya tienen habilitados sus portales web para el octavo retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/20.600.

El anuncio lo oficializó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). No obstante, recordemos que las solicitudes podrán presentarse desde el lunes 21 de octubre.

El registro se realizará exclusivamente en línea a través de las plataformas de AFP Integra, AFP Habitat, Prima AFP y Profuturo AFP. Cabe precisar que cada afiliado deberá ingresar sus datos y seguir el cronograma establecido según el último dígito de su DNI para evitar congestión en el sistema.

De esta manera, la SBS dispuso que el plazo para ingresar las solicitudes será de 90 días calendarios, contados desde el 21 de octubre.

Los trámites se realizarán de forma virtual, sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Los afiliados deberán ingresar sus solicitudes únicamente a través de los portales web oficiales de cada administradora, donde han habilitado toda la información para los retiros:

El proceso es gratuito, voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin restricciones por edad o situación laboral.

Retiro será de hasta 4 UIT

El retiro de hasta 4 UIT será desembolsado en un máximo de cuatro armadas mensuales. Cada armada será de hasta 1 UIT (S/5.150) con un intervalo de 30 días entre cada depósito. El primer pago deberá efectuarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.

Vale mencionar que los afiliados también podrán solicitar montos menores si así lo desean. En caso de arrepentimiento, podrán desistir del retiro hasta 10 días antes del desembolso programado, siempre que no se haya realizado el primer abono.