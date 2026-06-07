Si no votas como yo, eres un maldito. Yo hablo desde un pedestal de superioridad moral. Yo digo “basta”, yo me indigno, enarbolo y agito la bandera de la moral universal.

En el último tramo de la campaña electoral se han propagado este tipo de mensajes. De ambos lados.

Todos tenemos derecho a tratar de convencer a nuestros congéneres. La libertad de expresión y la participación política son esenciales para la democracia.

La democracia admite la libertad de expresión de los matones morales. Debemos estar advertidos, sin embargo, de esta dimensión especial de las fórmulas de persuasión y convencimiento.

El que te dice: “Miren a esos inmorales” parte de un supuesto intolerante. Mi moral es la única, mi moral es la verdadera, mi moral debe imperar.

Todos debemos tener una idea de hacia dónde nos llevaría uno u otro plan de gobierno. Todos deberíamos elegir a partir de un análisis racional.

La propuesta X va a producir los resultados Z. Por eso, elijo esta u otra opción. Podemos discutir sobre la meta: hacia dónde queremos llegar. Podemos, también, discutir sobre los medios: cómo llegar a la meta.

Es muy distinta la naturaleza del enfoque moral. Este suele ser un arte de la falacia y el chantaje.

Si no estás conmigo, te acusaré. Todos sabrán que estás con los malos, con la basura. Nadie, en su sano juicio, quiere estar ahí. Nadie quiere que lo asocien con delincuentes, ladrones, asesinos.

Quieren manejar nuestras emociones. Quieren que nuestras emociones percudan nuestras ideas, nuestras preferencias racionales.

Sucede como con los matones. Ellos buscan intimidar, asustar. Es como la extorsión: ten miedo y paga. He liquidado a uno, mira lo que te puede pasar.

En este proceso electoral he visto, de un lado y otro, esta apelación al susto, al terror. “Yo soy de los que pagan, no me mates” es lo mismo que “yo voto contigo, no voto con ellos, los que tú denuncias como inmorales”.

Poco y pobre debate de ideas. Mucho, y grueso, ‘bullying’ electoral.

Si gana el temor sobre la razón, pronto tendremos a los matones morales en el poder. Veremos sus estrategias y sinuosidades en el poder.

Si no eres mi amigo, eres mi enemigo; mi enemigo mortal. Esta es la lógica detrás de la matonería moral. No debemos dejar que esta barbaridad gane ni en las elecciones ni en la escena nacional.