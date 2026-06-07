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Matones morales

“Si gana el temor sobre la razón, pronto tendremos a los matones morales en el poder. Veremos sus estrategias y sinuosidades en el poder”.

    Federico Salazar
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Si no votas como yo, eres un maldito. Yo hablo desde un pedestal de superioridad moral. Yo digo “basta”, yo me indigno, enarbolo y agito la bandera de la moral universal.

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