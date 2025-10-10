Con la finalidad de que millones de trabajadores formales del país accedan a un nuevo retiro de AFP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó de manera oficial, a través del diario oficial El Peruano, el reglamento operativo que permite el desembolso de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 21 400. Según el superintendente adjunto de AFP de la SBS, Elio Sánchez Chávez, más de 2,2 millones de afiliados no cuentan con saldo en sus cuentas individuales, mientras que más de 6,4 millones mantienen menos de una UIT (S/5.350) y 1,5 millones superan ese umbral de ahorro. En tanto, la ciudadanía se mantiene expectante sobre las fechas en que recibirán sus aportes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA RETIRAR LA AFP?

A pocos días de iniciarse el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), uno de los pasos que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que verificar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre

21 de octubre, 19 de noviembre DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

22 y 23 de octubre | 20 de noviembre DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

24 y 27 de octubre | 21 de noviembre DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

28 y 29 de octubre | 24 de noviembre DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

30 y 31 de octubre | 25 de noviembre DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿QUÉ PASA SI NO REALIZAS LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE AFP SEGÚN EL CRONOGRAMA?

Según el cronograma compartido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los afiliados cuentan con una fecha establecida de acuerdo a su último digito de su DNI, con el objetivo de prevenir la sobrecarga en las plataformas digitales de las AFP. Por lo tanto, en caso de que no logren presentar la solicitud en la fecha asignada, no se perderá el derecho a efectuar el retiro.

Cuando se haya finalizado el cronograma, las AFP habilitarán un periodo libre adicional (4 de diciembre al 18 de enero) en el que cualquier afiliado, independientemente de su número de documento, puede registrar su solicitud. Este plazo representa la última oportunidad para que los asegurados en el país realicen su trámite y aseguren el acceso a sus fondos.