El 21 de octubre se dio por iniciado el periodo de registro para la solicitud de retiro de AFP, y desde entonces miles de afiliados ya han terminado por cobrar lo correspondiente a primera armada. Con un monto ascendente a las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) otorgadas, las personas beneficiarias todavía cuentan con tiempo para llevar a cabo procedimiento que figura fijado en base a fechas puntuales, y de acuerdo al último número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), según lo precisa cronograma.

LAS FECHAS CLAVE PARA RETIRO DE AFP 2025 Y LOS PASOS A SEGUIR, SEGÚN ÚLTIMO DÍGITO DE DNI

Para millones de peruanos representa un alivio económico que resulta imprescindible e importante, y desde el 21 de octubre tienes la chance de cobrarlo como monto ascendente a las 4 UIT.

Un octavo retiro de dinero acumulado en Cuenta Individual de Capitalización (CIC) donde se encuentran tus aportes y la rentabilidad que genera el Sistema Privado de Pensiones (SPP), hoy figura admitido, y a partir de cronograma puntual puedes llevar a cabo tu solicitud para hacerlo efectivo considerando tanto fechas como el último dígito de DNI.

Con respecto a esto último, muchos son los afiliados a las AFP que necesitan saber la fecha exacta a partir de la cual visualizarán la primera armada, siendo dentro de los 30 días calendario posteriores a la realización de registro virtual, el periodo estimado para iniciar verificación en cuenta bancaria.

Te compartimos a continuación el calendario completo donde figuran las fechas máximas para depósitos realizados tras retiro efectuado de acuerdo a cronograma:

DNI con letra

- Fecha de registro: 21 de octubre / Primera UIT: Hasta el 20 de noviembre

DNI terminado en 0

- Fechas de registro: 22, 23 de octubre / Primera UIT: Hasta el 21 y 22 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 1

- Fechas de registro: 24, 27 de octubre / Primera UIT: Hasta el 23 y 26 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 2

- Fechas de registro: 28, 29 de octubre / Primera UIT: Hasta el 27 y 28 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 3

- Fechas de registro: 30, 31 de octubre / Primera UIT: Hasta el 29 y 30 de noviembre, respectivamente

DNI terminado en 4

- Fechas de registro: 3, 4 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 3 y 4 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 5

- Fechas de registro: 5, 6 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 5 y 6 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 6

- Fechas de registro: 7, 10 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 7 y 10 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 7

- Fechas de registro: 11, 12 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 11 y 12 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 8

- Fechas de registro: 13, 14 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 13 y 14 de diciembre, respectivamente

DNI terminado en 9

- Fechas de registro: 17, 18 de noviembre / Primera UIT: Hasta el 17 y 18 de diciembre, respectivamente

Cabe resaltar, que sumadas a las fechas de noviembre mencionadas, el cronograma elaborado por parte de la Asociación de AFP, determina que los afiliados según el último dígito de su DNI, cuentan con los siguientes terceros momentos para efectuar registro de solicitud de octavo retiro:

DNI con letra

- 19 de noviembre

DNI terminado en 0

- 20 de noviembre

DNI terminado en 1

- 21 de noviembre

DNI terminado en 2

- 24 de noviembre

DNI terminado en 3

- 25 de noviembre

DNI terminado en 4

- 26 de noviembre

DNI terminado en 5

- 27 de noviembre

DNI terminado en 6

- 28 de noviembre

DNI terminado en 7

- 1 de diciembre

DNI terminado en 8

- 2 de diciembre

DNI terminado en 9

- 3 de diciembre

LIBRE

- Del 4 de diciembre al 18 de enero 2026

Con respecto a los requisitos que te solicitarán para completar proceso de desembolso, te compartimos también el siguiente listado integrado por cada condición estipulada, y que debes considerar de manera previa a registro habilitado desde el martes 21 de octubre:

Número de DNI y datos personales

Clave web para ingresar a tu cuenta AFP

Número de cuenta bancaria

¿PUEDO REALIZAR MI SOLICITUD DE RETIRO DE AFP 2025 CON DNI VENCIDO?

Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto para efectivizar el octavo retiro de fondos, y a partir de la promulgación de la Ley N° 32445, la SBS ha admitido el procedimiento operativo que tras cronograma elaborado por la Asociación de AFP, desde el martes 21 de octubre te permite registrar solicitudes de manera extraordinaria y facultativa, y así terminar cobrando el monto ascendente a los 21,400 soles hasta incluso inicios de 2026.

De acuerdo a información compartida por parte de la institución sin fines de lucro que representa a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo, cada afiliado al SPP que desee o necesite acceder al desembolso de hasta 4 UIT, en principio debe ingresar a la plataforma habilitada para tal fin, y empezar a completar los campos requeridos que incluyen datos sobre cuenta bancaria, clave web, y también número de DNI.

En ese sentido, surge la incógnita referente a la importante cédula ciudadana que identifica a todos los peruanos, y una probable fecha de vencimiento que según lo precisan las propias empresas incluso desde anteriores retiros autorizados, no impedirá el registro exitoso de tu solicitud de retiro de tus fondos acumulados en CIC.

Con respecto a los detalles brindados oficialmente, cabe resaltar que tras ingresar a plataforma habilitada desde el 21 de octubre, todo ciudadano afiliado a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo, debe completar los campos de verificación de identidad con fecha de emisión, caducidad y grupo de votación del DNI emitido hasta dicha fecha o si figura obtenida con anterioridad.

Recuerda que el pago de hasta S/21,400, se realizará en 4 desembolsos cada 30 días calendario, debiendo registrar tu solicitud de manera gratuita, 100% digital y previa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (excepto los días feriados), tal y como lo determinará el cronograma que ordena las peticiones de acuerdo al último dígito o letra de nuestra cédula de identificación.