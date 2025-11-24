¿Un Metropolitano en la Av. Javier Prado? El proyecto de buses rápidos que conectaría Ate y Callao en solo 45 minutos

Gabriel Flores Mercado, Antuanette Gutiérrez Zevallos y Henry Tineo Namuche, estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, plantearon, a través de un estudio que desarrollan hace tres meses, que se implemente un corredor vial segregado para buses biarticulados y que conecte el centro comercial Puruchuco y el aeropuerto Jorge Chávez. Se trataría de un corredor BRT (Bus Rapid Transit), parecido al Metropolitano, pero con buses de mayor dimensión y que con una mayor velocidad de traslado.

Así serían los buses de gran capacidad que se contemplan en el proyecto.

Los jóvenes indicar a El Comercio que el proyecto no contempla expropiar terrenos ni retirar áreas verdes. Remarcaron que la obra se ejecutaría sobre infraestructura ya existente y que se invertiría recursos en estaciones y buses biarticulados. La obra contaría con 17 estaciones, las cuales estarían en las avenidas Huarochirí, La Molina, Las Palmeras, Circunvalación, Aviación, Nicolás Arriola, Arequipa, Salaverry, Brasil, Sucre, Universitaria, Faucett, Venezuela y Óscar Benavides (Colonial), entre otras.

“Un carril diferenciado, pero no necesariamente como es el Metropolitano en su ampliación en Lima norte, sino algo diferente, como se ve en otros países, una construcción de 20 centímetros que diferencia a las pistas, la separación va en medio de los carriles. No se necesita mucha infraestructura para implementarlos”, afirmó Antuanette Gutiérrez Zevallos.

Sobre el trayecto del proyecto, los estudiantes indicaron que recorrería las avenidas Javier Prado, Pershing, La Marina y Faucett, y se interconectaría con vías de alta afluencia, como las avenidas La Molina, Aviación, Paseo de la República y Salaverry, entre otras, optimizando la conectividad este-oeste de Lima Metropolitana.

En ciertos tramos las unidades tomarían desvíos debido a que los buses, por sus grandes dimensiones, no podrían hacer giros. En ese contexto, recordó que, en un sector de San Borja, la Av. Javier Prado tiene cinco carriles, mientras que en Magdalena se reduce a dos.

Precisaron que se trataría de dos tipo de buses eléctricos, los cuales pueden transportar 250 y 300 pasajeros cada uno. Dichas unidades alcanzarían velocidades de hasta 70 km/h y conectarían Ate y Callao en 45 minutos, pero que podría extenderse hasta una hora y 20 minutos en caso haya congestión. En la actualidad recorrer dicho tramo toma hasta dos horas. De acuerdo con la iniciativa, los pagos para ingresar se harían en los exteriores de la estación y el embarque y desembarque de pasajeros tomarían como máximo 40 segundos.

“Nuestra propuesta no incluye ninguna construcción nueva, sino la implementación de un carril segregado, es decir, quitarle un carril al auto privado y dárselo al BRT, pero a un BRT con mayor capacidad y flota para que no pueda ocurrir lo mismo que el Metropolitano”, explicó Gabriel Flores.

Los buses podrían trasladar entre 250 a 300 pasajeros.

El proyecto tendría un costo de 434 millones de dólares y podría ejecutarse en dos años, pero el plazo dependerá de si se financia con recursos con Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o si lo realiza una empresa privada que trabaje con el Estado peruano.

Al ser consultados sobre si será necesario retirar a los buses del Corredor Rojo de las avenidas Javier Prado, aseguraron que no habría razón para eso, pues consideraron que ambos sistemas de transporte masivo pueden coexistir, ya que la demanda es alta y que el corredor vial segregado para buses biarticulados puede integrarse con el Metropolitano y los Corredores Complementarios.

“Pueden coexistir juntos porque la idea no es quitar buses de transporte público, la idea es que sean masivos y trabajen en conjunto y que coexistan. Que exista un BRT no significa que no pueda existir una línea de Metro o los Corredores Complementarios”, afirmó Henry Tineo Namuche.

Remarcaron que el proyecto, que fue presentado a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a la Asociación Automotriz del Perú (AAP), sí tendrá un impacto en la economía, la movilidad, la salud, ya que mejorará la calidad de los ciudadanos.

Las unidades que operarían en el sistema del corredor segregado serían eléctricos y menos contaminantes.

“Los efectos del tráfico en realidad son palpables por las horas perdidas en cada habitante, sino también está impactando en la salud, economía y en el ecosistema. Cuando se pierden horas productivas, se tiene un impacto en el PBI”, indicó Antuanette Gutiérrez Zevallos.

Es un proyecto factible y financiable, asegura experto

El ingeniero civil Alfredo Vásquez, experto en el desarrollo de infraestructura, consideró la propuesta de crear un corredor vial segregado que una el este y el oeste de Lima como “factible” y “oportuna”, pues consideró que los corredores BRT son una opción de corto plazo para solucionar el tema de la congestión vehicular en la capital.

“Los corredores BRT son la solución a corto plazo para la congestión vehicular en Lima, ya que la solución a largo plazo son los trenes. Son obras complementarias y que se necesitarán a futuro, ya que la población seguirá creciendo”, afirmó Vásquez a El Comercio.

El especialista indicó que el proyecto es viable porque su costo no es tan alto y la inversión puede ser recuperada en un año, ya que las personas dejarían de perder horas atrapadas en la congestión, tal como ocurre actualmente.

Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Además, señaló que en el trazo del proyecto, que incluye a las avenidas Javier Prado, Pershing, La Marina y Faucett, hay varias universidades, locales de empresas grandes, sedes de instituciones públicas, centros comerciales y el aeropuerto, lo que garantiza una alta demanda de pasajeros.

Vásquez indicó que el proyecto debe ser desarrollado por la Municipalidad de Lima y que podría copiar cómo se desarrolló dicha iniciativa en la ciudad brasileña de Curitiba, cuyo transporte público se convirtió en el eje de la localidad.

No obstante, el experto hizo hincapié en que se necesitarán cuatro o cinco corredores BRT en Lima para enfrentar de manera integral el problema del caos vehicular.

Se puede apostar por un corredor BRT mientras se espera construcción de Línea 4 del Metro, señala arquitecto

El arquitecto Gerardo Berdejo indicó que el proyecto de implementar un corredor BRT en la avenida Javier Prado “está bien sustentado”, pero que le corresponderá a la autoridad competente, en este caso la Municipalidad de Lima, ejecutarlo. Remarcó que dicha obra, en caso se materialice, permitirá descongestionar vías que usualmente están llenas de vehículos particulares y llegará de manera directa al aeropuerto.

Si bien pidió tomar en cuenta que la Línea 4 del Metro de Lima tendrá un recorrido similar con el corredor, el arquitecto remarcó que es preferible contar con un sistema vial a nivel superficie en los próximos años, ya que no sabe cuánto tiempo tomará construir dicho tren.

“Como arquitecto yo te diría que sí, es una buena propuesta mientras algún día se hace la Línea 4, que tiene un recorrido parecido. Mientras pasa el tiempo, es mejor tener un corredor segregado”, afirmó.

“El Metro transporta mucha más gente, pero demora más su construcción y cuesta más. A largo plazo es lo mejor. Tenemos países en los que el Metro tiene más de 100 años y sus ciudades, dentro de todo, son bastante manejables tanto en automóvil como en Metro”, agregó.

Berdejo indicó que la Municipalidad de Lima debe descartar la instalación de dos fly over en la avenida Javier Prado y apostar por el corredor BRT. “Lo que se hace es darle más prioridad al auto, volver a generar más congestión, cuando lo que se quiere es transportar a muchas más personas en menos tiempo y vehículo”, refirió.

Pidió que en la futura implementación de corredores BRT en Lima no se cometan los errores que existen en el Metropolitano, como las deudas, la falta de buses, entre otros.

Se necesitan más estudios especializados, advierte ingeniero de tránsito

El proyecto que plantea un corredor BRT entre Callao y Ate requiere de un estudio de ingeniería de tránsito, pues se debe conocer los volúmenes vehiculares que existen en las avenidas Javier Prado, La Marina, Faucett, entre otras, indicó el ingeniero de tráfico David Fairlie a El Comercio.

“Si bien el BRT va a disminuir ese flujo vehicular, ya que atraerá usuarios que se están movilizando en combis, taxis o vehículos privados para usar los buses BRT, se tienen que hacer un estudio bien detallado y especializado para determinar exactamente cuántas son las cantidades que se están restando en términos de volúmenes vehiculares y el impacto del BRT”, refirió el especialista.

En la avenida Javier Prado operan los buses del Corredor Rojo y taxis coletivos. (El Comercio) / CESAR CAMPOS

Además, enfatizó que se debe establecer si geométricamente se puede instalar un corredor segregado en un tramo de las vías que forman parte del trayecto. “Si ahora hay, en promedio, tres carriles por sentido, y se va a utilizar un carril para el BRT, quedan dos carriles, entonces se tiene que evaluar si eso es suficiente o si se tiene que hacer algún tipo de modificación a la sección vial”, aseveró.

No obstante, remarcó que no existe en el Perú alguna empresa que pueda realizar ese tipo de estudio o entidad pública que la fiscalice. “Hacer un BRT es lo que se necesita en ese eje vial, pero el problema es, puesto en la realidad del Perú, puramente técnico, si es que existe la capacidad para alguien se embarque en ese proyecto. En mi experiencia, creo que se tendría que traer alguien de afuera, no existe alguna empresa de ingeniería de transporte o vial que sea capaz de hacer ese tipo de análisis y de implementación”, explicó Fairlie.

“Para mí no hay controversia de que se necesita ese tipo de sistema en Lima, el problema es que cuando uno lo quiere hacer no existe la capacidad técnica en empresas que lo hagan, o a nivel municipal o en el sector público no hay quien pueda cerciorarse de que lo están haciendo de una manera correcta”, añadió.