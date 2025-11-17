La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un presunto caso de extorsión tras el ataque armado registrado la noche del sábado contra un restobar ubicado en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el distrito del Rímac.

De acuerdo con los testimonios recogidos por RPP, un individuo llegó en un vehículo, descendió y abrió fuego contra la fachada del establecimiento, donde en ese momento se presentaba un artista ante un nutrido grupo de asistentes.

Según las primeras informaciones, el atacante realizó 19 disparos antes de darse a la fuga. Producto de la balacera, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al hospital Cayetano Heredia, donde permanecen bajo observación médica.

Personal de la comisaría El Manzano, perteneciente a la División Policial Norte 3, resguardó el lugar desde el momento del ataque hasta la mañana del domingo para asegurar la escena y recabar información. Peritos de criminalística, junto con representantes del Ministerio Público, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para reconstruir el hecho y evaluar el tipo de armamento utilizado.

El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, informó que las pesquisas ya están en marcha. Señaló que la principal hipótesis apunta a un posible acto de extorsión vinculado al cobro de cupos a negocios de la zona, modalidad que ha venido incrementándose en distintos distritos de Lima.

