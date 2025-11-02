El Ejecutivo anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una nueva unidad especializada que estará encabezada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, como parte de las acciones implementadas para combatir el repunte de la criminalidad organizada en el país.

Esta medida responde al incremento de los índices de violencia y delitos vinculados a extorsión, que en los últimos meses han afectado gravemente a miles de familias peruanas.

“ Sabemos que la extorsión y la violencia golpean sin piedad a miles de peruanos, pero nuestra Policía Nacional ha sido forjada para estos retos. Así como doblegó al terrorismo, vamos a doblegar y luchar contra la criminalidad organizada”, señaló el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Crean fuerza especial de la PNP para frenar la ola de extorsiones y homicidios en el país. (Foto: Andina)

El titular del sector detalló que, comparado con el 2024, los homicidios a nivel nacional aumentaron un 3%, alcanzando 2.118 víctimas registradas, mientras que las extorsiones crecieron un 18% en todo el país, con cifras aún más alarmantes en Lima Metropolitana (36%) y Callao (33%).

La nueva División de Investigación de Extorsiones funcionará como una de las principales herramientas del Estado en la lucha contra este delito. La unidad reunirá agentes altamente especializados en inteligencia operativa, con equipos articulados para actuar especialmente en sectores golpeados como el transporte.

“Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán ”, afirmó el ministro del Interior.

Gobierno designa al coronel Víctor Revoredo para liderar la ofensiva nacional contra la extorsión. (Foto: Andina)

Revoredo cuenta con más de tres décadas de experiencia en la Policía Nacional, liderando operaciones contra estructuras criminales nacionales e internacionales. Ha ocupado cargos en unidades especializadas y recientemente se desempeñó como agregado policial del Perú en Chile.

El ministro Tiburcio aseguró que la creación de esta división marca un paso decisivo en la ofensiva del Gobierno contra la extorsión y la violencia, garantizando que la nueva unidad contará con recursos, respaldo político y coordinación interinstitucional.

“ El coronel Víctor Revoredo tendrá en sus manos esta responsabilidad. El Estado y la nación confían hoy esta nueva misión. Usted tiene el respaldo pleno desde el jefe de Estado, desde el Ministerio del Interior y desde el comando de la Policía”, enfatizó.

Con esta medida, el Ejecutivo busca restablecer la seguridad en los barrios más afectados, fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso del Gobierno de Transición y Reconciliación con la lucha frontal contra el crimen organizado.