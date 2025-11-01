La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) intervino a cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

De acuerdo con las investigaciones policiales, este grupo habría presionado a la empresa ETUSA mediante llamadas y mensajes amenazantes, exigiendo sumas que iban desde los S/ 1 000 hasta los S/ 10 000 para evitar nuevos ataques contra sus vehículos y trabajadores.

PNP usa drones para ubicar a banda que extorsionaba a compañía de transporte público. (Foto: GEC)

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, informó que entre los intervenidos figura un familiar directo de uno de los implicados en el asesinato de un conductor de ETUSA, ocurrido el pasado 31 de mayo. “Esta organización actuaba bajo amenazas constantes, intimidando a empresarios y choferes con el fin de obtener dinero a cambio de seguridad” , precisó el oficial.

Para dar con su paradero, los agentes de la PNP emplearon drones que permitieron seguir los movimientos de los sospechosos. Durante el operativo se incautaron equipos celulares, entre ellos uno vinculado a un número telefónico desde el cual se enviaron mensajes extorsivos a una fiscal del distrito.

Las autoridades señalaron que el cabecilla de la organización, conocido en el mundo delictivo como ‘Quizy’, fue capturado días atrás junto con otros miembros del grupo. Su detención permitió identificar a los nuevos implicados y realizar el seguimiento que culminó en las recientes intervenciones.

Cae grupo ligado al asesinato de chofer y a cobros extorsivos en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)

Por disposición del Ministerio Público, los menores de edad detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia para continuar con las diligencias de ley. En tanto, la Dirincri continúa con las investigaciones para determinar si existen más víctimas de esta red criminal que operaba en SJL.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.