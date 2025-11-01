ATU anuncia cambios en el transporte por la sexta y última procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Andina)
Redacción EC
Las calles del se preparan para despedir al este sábado 1 de noviembre, cuando se realice la sexta y última procesión del año 2025, poniendo fin al tradicional mes morado.

El recorrido procesional iniciará al mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, y avanzará por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, antes de retornar al , donde la sagrada imagen permanecerá hasta las celebraciones del próximo año.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas difundió el mapa oficial del recorrido, exhortando a los fieles y transeúntes a tomar precauciones ante los cierres viales y desvíos dispuestos para esta jornada de fe y devoción.

Con motivo de la procesión, la (ATU) anunció una serie de modificaciones en los servicios de transporte público. La Policía Nacional aplicará cierres progresivos de vías, conforme avance el cortejo religioso, lo que afectará tanto a servicios modernos como convencionales.

En el caso del Metropolitano, el servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, con parada exclusiva en la estación Quilca, mientras que el servicio C operará solo hasta la Estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas durante el paso de la imagen.

Plan de desvío para el Metropolitano para este 1 de noviembre.
Los Corredores Azul y Morado también modificarán temporalmente sus rutas. El Corredor Azul circulará en un sentido por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, mientras que el Corredor Morado, en su ruta 412, solo llegará hasta la intersección del jirón Virú con Prolongación Tacna, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.

Plan de desvío para el Corredor Azul para este 1 de noviembre.
Plan de desvío para el Corredor Morado para este 1 de noviembre.
En tanto, los buses de transporte convencional que transitan por la avenida Argentina culminarán su trayecto en la plaza Ramón Castilla, antes de retornar en dirección al Callao.

Plan de desvío para el transporte convencional para este 1 de noviembre.
La ATU y la PNP reiteraron que cualquier cambio adicional será comunicado a través de sus canales oficiales para garantizar el orden, la seguridad y el acceso a la información durante esta manifestación de fe que moviliza a miles de personas cada año.

