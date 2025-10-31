Este 31 de octubre se celebra a nivel nacional el Día de la Canción Criolla, por lo que diversas instituciones han preparado actividades especiales para sus clientes. Esta vez, el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibió en su hall de llegadas internacionales a los pasajeros con un espectáculo criollo.

Con un espectáculo protagonizado por el ‘Zambo’ Barbieri y un conjunto de músicos al ritmo de cajones y guitarras, el público disfrutó de una jarana criolla en el mismo aeropuerto.

“El agradecimiento al aeropuerto por este homenaje a nuestra música nacional, nuestra música peruana, la música criolla. Vamos a hacer toda la música criolla, la gente quiere bailar”, expresó el ‘Zambo’ Barbieri.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez recibe a pasajeros al ritmo de música criolla. (Foto: Captura de video)

Por si fuera poco, bailarines de jarana también se hicieron presente en el show y pusieron a bailar a todos los espectadores, eligiendo a algunos compatriotas y otros extranjeros para bailar al ritmo del Alcatraz.

“Excelente, me encanta. Vengo de Nueva York después de tres meses y extrañaba al Perú. Este es el ánimo para celebrar el día de la canción criolla”, dijo una visitante que disfrutaba del espectáculo.

De esta manera, el nuevo terminal aéreo del Perú reactiva sus actividades tradicionales para celebrar el Día de la Canción Criolla recibiendo con alegría a viajeros nacionales y extranjeros.

Cada 31 de octubre conmemoramos el “Día de la canción criolla”, una festividad que busca homenajear este género musical emblema del país y que fue instaurada en el año 1944.