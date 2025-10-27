El tenor peruano Juan Antonio de Dompablo regresará a los escenarios con un nuevo espectáculo titulado “Show criollo de gala”. La presentación se realizará el 21 de noviembre en el Centro Cultural Bianca, en Barranco. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

Reconocido por su trayectoria en producciones líricas como La Traviata y Antología de la Zarzuela, De Dompablo combina la técnica del bel canto con una profunda conexión con la música peruana. En esta ocasión, reinterpretará los clásicos del cancionero criollo con arreglos sofisticados, dirección artística de primer nivel y una puesta en escena innovadora.

“No es el público el que tiene que venir de gala, es la música criolla la que se vestirá como nunca antes”, dijo el tenor nacional, enfatizando su deseo de revalorizar este género emblemático del Perú.

Juan Antonio de Dompablo anuncia un show de canto lírico con sello peruano. (Foto: Instagram)

Hijo de barítono español, De Dompablo creció rodeado de zarzuelas y valses, elementos que marcaron su identidad musical. Su anterior producción, “Todos vuelven siempre”, fusionó la música criolla con matices flamencos.

“Show criollo de gala” reunirá un repertorio que incluirá temas emblemáticos como “Y se llama Perú”, “La flor de la canela” y “Fina estampa”, junto con nuevas versiones concebidas desde un enfoque sinfónico-lírico. Cada interpretación buscará resaltar la riqueza melódica y emocional de la música nacional.

Con esta propuesta, Juan Antonio de Dompablo reafirma su compromiso con la difusión de la identidad cultural peruana, ofreciendo un espectáculo donde la tradición, la innovación y la excelencia artística convergen en una misma noche.