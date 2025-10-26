La cantante peruana Milena Warthon celebra una nueva etapa en su carrera con el estreno de su álbum “Latinchola”, el cual busca dar de que hablar no solo por sus temas, sino por el mensaje de superación que existe detrás de esta producción discográfica.

Lejos de levantar banderas políticas, el álbum busca reconciliar el corazón con la memoria, mostrando cómo el arte puede ser un puente entre generaciones, emociones y culturas.

En esta nueva etapa, la artista busca internacionalizar su mensaje sin perder el eje que la define: visibilizar las luchas de las mujeres, celebrar la identidad andina y promover el orgullo cultural.

Milena Warthon anunció el estreno de su nuevo álbum “Latinchola”. (Foto: Instagram)

“La gente me conoce por hablar de mi cultura, de mi visión del mundo y de las identidades mixtas. Eso es lo que quiero llevar a otros países”, aseguró Milena Warthon, quien con su propuesta no busca complacer estereotipos dictados por la sociedad, sino presentar con orgullo lo que representa: ser mujer, joven, andina y peruana.

“Este disco nace de una necesidad de hablar con el alma abierta, de transformar el dolor en algo bello. Quiero que las personas se sientan acompañadas, que escuchen mi música y digan: ‘yo también he sentido eso’”, agregó la cantante.

El álbum fue liderado por Milena Warthon y producido junto a Franjo Antich, Martin Cano, Kayfex y Marcelo Zumaran, y promete resonar en los corazones de quienes se reconocen en su voz, su historia y su sensibilidad.