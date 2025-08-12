La cantante peruana Milena Warthon vivió uno de los momentos más memorables de su carrera el pasado domingo 10 de agosto, cuando subió al escenario del Gran Teatro Nacional para realizar su primer concierto sinfónico. En una noche con las entradas vendidas en su totalidad, la artista nacional sorprendió con su puesta en escena y sus invitados.
Para este show, Milena Warthon no solo presentó un espectáculo cargado de sorpresas en el escenario, sino que contó con el apoyo de invitados nacionales e internacionales que realzaron su performance.
Desde su aparición sobre el escenario, Milena Warthon auguraba un show a lo grande. Y es que la artista nacional apareció ‘volando’ desde lo alto del Gran Teatro Nacional, provocando el aplauso del público. “Juntos vamos a atrevernos, vamos a abrir nuestras alas”, expresó emocionada antes de dar inicio al concierto.
Durante dos horas de espectáculo sinfónico, Milena recorrió su primer álbum con temas como “Ojos negros”, “Chiquitita”, “Milagros” y “Azúcar”, provocando lágrimas y aplausos. También encendió la fiesta con himnos como “La nena”, “Victoria”, “Latinchola” y “Warmisitay”.
Uno de los momentos más ovacionados fue la participación de Los Mirlos, con quienes interpretó clásicos como ‘Fiesta Patronal’ y ‘Eres mentirosa’. La fusión de su estilo andino-pop con la cumbia amazónica emocionó al público.
Además, Milena estuvo acompañada de artistas emblemáticos como Silvia Falcón, Américo de Chile, Antología y Alwa desde Bolivia, con quienes compartió escenario a lo largo de su presentación en el Gran Teatro Nacional.
Cabe resaltar que este show también sirvió para presentar, por primera vez en vivo, su nuevo tema “Una lloradita”, una cumbia en colaboración con el cantante chileno Américo. El tema forma parte del segundo disco de Milena Warthon, el cual verá la luz en octubre de este año.
