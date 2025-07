La cantante Milena Warthon sigue explorando nuevas facetas artísticas y acaba de presentar su libro “Latinchola” en la Feria Internacional del Libro de Lima. Junto a su publicación, la intérprete de pop andino también emocionó a sus seguidores con el estreno de su nuevo tema “Wayta”.

Durante la presentación de su nuevo libro, la artista estrenó “Wayta”, palabra quechua que en español significa “flor”. El videoclip de esta producción estará disponible en plataformas digitales desde el 2 de agosto.

Este tema es un caporal que marca el regreso de Milena Warthon a sus raíces musicales y que la vieron brillar desde sus inicios. Durante el evento, dejó un mensaje sobre este nuevo lanzamiento ya que es una canción especial para dedicar a mujeres importantes en nuestras vidas, como madres, hermanas o hijas.

Milena Warthon presenta su primer libro y anunció el estreno de su nueva canción. (Foto: Instagram)

“Les presento mi nueva canción, ustedes serán los primeros en escucharla, espero que les guste, se llama Wayta que significa flor y ustedes la pueden dedicar a su mamá, hermana, hija”, dijo Milena.

Cabe resaltar que Milena Warthon presentó de manera oficial su libro ‘Latinchola’ en el auditorio Blanca Varela, ante más de 500 personas en la Feria Internacional del Libro de Lima.

“Estoy muy emocionada de verlos, no sé cómo haré para no llorar, estos momentos me conmueven porque los veo tan de cerca, estoy nerviosa porque ‘Latinchola’ es mi primer cuento y espero que lo puedan disfrutar junto a sus familias”, señaló Milena durante su presentación.

La cantante nacional firmó más de 300 ejemplares y luego ofreció un recital con los mejores temas de su repertorio, tales como “Warmisitay”, “Agua de Mar”, “Volvió a Latir” y el propio “Latinchola”.

Cabe resaltar que “Latinchola”, el primer cuento de Milena Warthon, está disponible en la Feria Internacional del Libro en el stand 73 de la librería Tumacro. La joven cantautora se estará presentando este 10 de agosto en el Gran Tatro Nacional con un concierto sinfónico imperdible. Las entradas están a la venta en Joinnus.