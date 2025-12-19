La cantante peruana Milena Warthon anunció el lanzamiento de “Pop Andino Stars”, un taller de verano dirigido a niños y jóvenes que busca fomentar el talento artístico a través de la música y el baile, en un entorno formativo, creativo y seguro.

La propuesta nace como una iniciativa personal de la artista para impulsar el desarrollo integral de nuevas generaciones interesadas en el arte, combinando aprendizaje técnico con expresión emocional y diversión, pilares que han marcado su propia carrera musical.

“Este será un lugar seguro donde te sentirás libre de equivocarte”, señaló Milena Warthon al presentar el proyecto, destacando que el taller está pensado como un espacio de confianza, donde los participantes puedan explorar su creatividad sin miedo.

Para este nuevo reto, la intérprete de “Latinchola” estará acompañada por profesionales de su equipo más cercano, quienes estarán a cargo de la formación artística de los alumnos en cada una de las disciplinas.

El taller Pop Andino Stars ofrece cursos de baile, canto, introducción a la música y arte escénico, bajo una metodología moderna y adaptada por edades, orientada a fortalecer la técnica, la expresión corporal y vocal, así como la seguridad personal.

Como parte de la experiencia, los participantes presentarán un show final con la presencia de Milena Warthon, además de recibir formación de docentes especializados y trabajar habilidades sociales y de trabajo en equipo a través del arte.

Las clases se dictarán en las instalaciones de APDAYC, en el distrito de Miraflores. El taller iniciará el 7 de enero y las inscripciones ya se encuentran abiertas; los interesados pueden solicitar información al 978448022.