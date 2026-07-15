El artista británico llegará a Lima como parte de su gira mundial "Konnakol" | Foto: Difusión / Composición EC
El artista británico llegará a Lima como parte de su gira mundial "Konnakol" | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante peruana Milena Warthon fue confirmada como la artista invitada para abrir el concierto que el británico Zayn Malik ofrecerá este 14 de octubre en el Costa 21 de Lima, como parte de su gira mundial “The Konnakol”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.