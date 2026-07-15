La cantante peruana Milena Warthon fue confirmada como la artista invitada para abrir el concierto que el británico Zayn Malik ofrecerá este 14 de octubre en el Costa 21 de Lima, como parte de su gira mundial “The Konnakol”.

“Nos emociona anunciar que Milena Warthon será la artista encargada de abrir el concierto de Zayn en Lima, sumándose a una de las presentaciones internacionales más esperadas del año”, indicó Live Nation en sus redes sociales.

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Por su parte, Warthon expresó su agradecimiento a los organizadores y al propio cantante por permitirle cumplir el sueño, manifestando además que lo sigue desde los 11 años.

“¡Zayn, te amo! Dios mío, santo Cristo. Para mí, esto ya es lo mejor que me ha pasado”, escribió la peruana, quien, a modo de broma, aseguró que se trata de “la relación más larga” de su vida.

Milena Warthon

El concierto en Lima, con boletos disponibles en Teleticket, es parte de su gira mundial de 31 fechas para promocionar “Konnakol”, el quinto álbum de estudio del vocalista británico lanzado el 17 de abril de 2026.

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