Lara Campos regresará a Lima el próximo 2 de agosto para presentar un concierto dirigido al público infantil y familiar en Arena 1.
Lara Campos regresará a Lima el próximo 2 de agosto para presentar un concierto dirigido al público infantil y familiar en Arena 1.
Por Redacción EC

La cantante mexicana Lara Campos volverá a Lima para presentar un nuevo espectáculo el próximo 2 de agosto en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El concierto, dirigido al público infantil y familiar, tendrá una duración aproximada de dos horas.