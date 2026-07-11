La cantante mexicana Lara Campos volverá a Lima para presentar un nuevo espectáculo el próximo 2 de agosto en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel. El concierto, dirigido al público infantil y familiar, tendrá una duración aproximada de dos horas.

Con apenas 14 años, Campos se ha convertido en una de las creadoras de contenido infantiles con mayor alcance en habla hispana. Además de su faceta como cantante y actriz, reúne más de 9,6 millones de suscriptores en YouTube, plataforma desde la que ha impulsado buena parte de su carrera.

Durante el concierto interpretará algunas de las canciones más conocidas de su repertorio, entre ellas Todo tiene tambor, Galleta, Vamos a jugar y Rhenné. La producción ha anunciado que el espectáculo llegará con una propuesta renovada respecto de sus anteriores presentaciones en el país.

La intérprete llegará al país con un espectáculo renovado que combina música, coreografías y elementos escénicos pensados para el público infantil y sus familias.