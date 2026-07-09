El cantante argentino Max Carra será parte de Feritac 2026, uno de los festivales más importantes del sur del Perú. El artista se presentará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna como parte de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

De esta manera, el evento fortalece su propuesta artística al incorporar a una de las nuevas figuras con mayor proyección de la música argentina. Max Carra ha logrado posicionarse dentro de la escena latina gracias a una propuesta que fusiona cumbia, pop y ritmos urbanos.

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Durante los últimos años, el cantante ha experimentado un crecimiento sostenido impulsado por su presencia en plataformas digitales y por una identidad musical dirigida a las nuevas generaciones. Es considerado uno de los artistas emergentes de Argentina.

Para su presentación en Tacna, Max Carra interpretará algunos de sus temas más populares, entre ellos “Tu jardín con enanitos”, “UWAIE”, “Por fin me animo” y “El Trend”, canciones que acumulan millones de reproducciones y que forman parte de su repertorio habitual en escenarios nacionales e internacionales.

La incorporación del artista argentino complementa una cartelera que ya tiene confirmados a Chyno y Nacho, ofreciendo una propuesta musical que reunirá distintos estilos y generaciones en un mismo escenario.

Además, la organización adelantó que en las próximas semanas anunciará nuevos artistas que se sumarán al festival.

Chyno y Nacho

Feritac se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales y musicales del sur del Perú, congregando cada año a miles de asistentes que disfrutan de conciertos, actividades culturales, gastronomía y una variada oferta comercial. Para su edición 2026, el objetivo es superar las expectativas con una programación de nivel internacional.