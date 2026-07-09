Max Carra se suma a la lista de artista que se presentarán en el Feritac 2026. (Foto: Difusión)
Max Carra se suma a la lista de artista que se presentarán en el Feritac 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante argentino Max Carra será parte de Feritac 2026, uno de los festivales más importantes del sur del Perú. El artista se presentará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna como parte de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

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