El cantante colombiano Camilo sorprendió a sus seguidores peruanos al interpretar el clásico tema “El humo del cigarrillo”, popularizado por la agrupación de cumbia peruana Armonía 10, durante su participación en el programa argentino “Un poco de ruido”. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

La sorpresiva interpretación ocurrió en medio de una dinámica musical del espacio digital, donde el artista se animó a cantar parte de la conocida canción en una versión con influencias de la cumbia villera argentina.

“Cómo olvidarte si te llevo en el alma”, entonó Camilo durante el programa, demostrando que conoce uno de los temas más representativos del repertorio de Armonía 10. El fragmento fue compartido ampliamente en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios destacaron el guiño a la música peruana.

Como se sabe, el tema “El humo del cigarrillo” fue compuesto por el trujillano Manuel Mantilla y alcanzó gran popularidad en la voz de Percy Chapoñay, convirtiéndose en uno de los éxitos más recordados de Armonía 10. Con los años, el tema se ha mantenido vigente entre los seguidores de la cumbia peruana.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Muchos celebraron que un artista de alcance internacional como Camilo interpretara una canción peruana, mientras que otros destacaron la creciente presencia de la cumbia nacional en escenarios y plataformas de distintos países de Latinoamérica.

El video también generó comentarios de usuarios internacionales que celebraron la interpretación de Camilo y precisaron que descubrieron la canción gracias al artista de “Tutu” y “Vida de rico”.

Aunque la fecha en Lima ya es oficial, la organización aún mantiene bajo reserva el local del evento y la escala de precios para el esperado concierto del colombiano | Foto: Instagram (@camilo)

Cabe resaltar que esta interpretación de Camilo ha puesto en el ojo de la atención a Armonía 10, agrupación peruana que hace poco fue invitada a la Ceremonia de Reconocimiento Oficial y Otorgamiento de la Medalla y Diploma del Congreso de la República.

“Armonía 10 de Piura y sus integrantes recibimos este reconocimiento con profunda gratitud, humildad y respeto. Son más de cinco décadas de trabajo constante en equipo, perfil bajo y compromiso con nuestra música”, señalaron a través de una publicación en sus redes sociales.