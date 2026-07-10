Camilo demuestra su admiración por la cumbia peruana e interpreta conocido tema de Armonía 10. (Foto: Instagram / @unpocoderuidook / @armonia10oficial)
Camilo demuestra su admiración por la cumbia peruana e interpreta conocido tema de Armonía 10. (Foto: Instagram / @unpocoderuidook / @armonia10oficial)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Camilo sorprendió a sus seguidores peruanos al interpretar el clásico tema “El humo del cigarrillo”, popularizado por la agrupación de cumbia peruana Armonía 10, durante su participación en el programa argentino “Un poco de ruido”. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

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