New Order, agrupación liderada por Bernard Sumner, regresa a Lima como parte del Veltrac Music Festival (VMF) 2026. La organización confirmó que el evento se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en el recinto Costa 21, marcando el retorno del ícono de la música post-punk.

El cartel de esta quinta edición también presenta a los islandeses de Of Monsters and Men y a los estadounidenses de American Football, quienes se presentarán por primera vez ante el público peruano. A ellos se suman la agrupación argentina Bándalos Chinos y la solista chilena Javiera Mena, consolidando una oferta variada de música alternativa e independiente.

La última presentación de la banda británica en la capital sucedió hace siete años, por lo que su inclusión como acto principal ha generado expectativa entre los seguidores de New Order y de su estilo musical.

La programación latinoamericana se complementa con la participación de la mexicana Silvana Estrada y los argentinos de Peces Raros, integrados por Lucio Consolo y Marco Viera. Asimismo, Juana Aguirre y la banda colombiana Piel Camaleón integran la lista de artistas confirmados, a la espera de una convocatoria para agrupaciones nacionales.

Venta de entradas para New Order en Costa 21

La venta de los boletos iniciará el viernes 17 de julio a las 10:00 horas a través de la plataforma Teleticket. Los organizadores indicaron que los usuarios podrán acceder a descuentos exclusivos utilizando tarjetas del banco Interbank durante el proceso de compra para las distintas zonas del recinto.

La política de ingreso establece que los niños de entre 5 y 11 años podrán entrar de forma gratuita siempre que estén acompañados por un adulto responsable. No obstante, a partir de los 12 años será obligatorio contar con una entrada individual para acceder al espectáculo programado en el distrito de San Miguel.

El recinto elegido para esta edición, Costa 21, se ha consolidado recientemente como un espacio recurrente para eventos de formato medio debido a su ubicación geográfica. La infraestructura del lugar permitirá albergar a los asistentes que buscan presenciar el repertorio de New Order y las otras agrupaciones del VMF 2026.