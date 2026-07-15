New Order se presentará en diciembre en el Costa 21 en Lima. (Foto: Difusión)
New Order se presentará en diciembre en el Costa 21 en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

New Order, agrupación liderada por Bernard Sumner, regresa a Lima como parte del Veltrac Music Festival (VMF) 2026. La organización confirmó que el evento se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en el recinto Costa 21, marcando el retorno del ícono de la música post-punk.

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