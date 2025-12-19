La banda uruguaya No te va gustar (NTVG) confirmó su regreso a Lima con un concierto programado para el 27 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Leguía, como parte de su gira internacional “Florece en el Caos”. El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores en Perú.

Las entradas para el concierto de No te va gustar en Lima estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el próximo 22 de diciembre.

Formada en Montevideo en 1994, No te va gustar es una de las bandas más influyentes del rock en español, con una propuesta que fusiona rock, ska, reggae y sonidos latinoamericanos, acompañados de letras de fuerte contenido social y emocional.

No te va gustar vuelve a Perú como parte de su gira “Florece en el caos”. (Foto: Instagram)

A lo largo de su trayectoria, NTVG ha lanzado discos emblemáticos como “Solo de noche”, “El camino más largo”, “Por lo menos hoy” y “Luz”, consolidando una conexión sólida con su público a través de giras internacionales y presentaciones en grandes festivales.

La gira “Florece en el Caos” marca una nueva etapa artística para la banda, con un espectáculo que combina introspección y energía, integrando sus clásicos más reconocidos con canciones de su más reciente producción discográfica.

La producción del concierto estará a cargo de IDOSM, con el respaldo de APDAYC, asegurando una experiencia de alto nivel. Con una base de seguidores fiel en el país, No te va gustar vuelve a Lima para reafirmar su vigencia y su estrecha relación con el público peruano.