ULTRA Worldwide anunció oficialmente su regreso al país con ULTRA Perú 2026, una nueva edición del festival de música electrónica que marcará la cuarta entrega consecutiva de la franquicia en territorio peruano. El evento reafirma la presencia del Perú dentro del circuito internacional del género y responde a la continuidad de sus ediciones anteriores.

ULTRA Perú 2026 se desarrollará bajo un formato de un solo día, con más de 12 horas continuas de música, cuatro escenarios activos de manera simultánea y una programación diseñada para mantener la actividad durante toda la jornada. El festival reunirá a artistas de talla mundial, proyectos internacionales y exponentes del sonido electrónico contemporáneo.

La cita está programada para el sábado 2 de mayo de 2026 en el Club Cultural Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos. El recinto será acondicionado con una producción de gran escala, que incluirá despliegue audiovisual, sistemas de sonido de estándar internacional y una puesta en escena similar a la de otras ediciones de ULTRA alrededor del mundo.

La organización informó que la venta de entradas comenzará el miércoles 17 de diciembre de 2025 a través de la aplicación Bombo. En esta primera etapa, el BBVA será el banco oficial y ofrecerá un 15 % de descuento durante los primeros siete días para pagos con tarjetas de crédito o débito, además de la opción de hasta seis cuotas sin intereses.

Los precios en preventa BBVA serán de S/ 274 para General Admission (GA All Day), S/ 352 para VIP All Day y S/ 537 para Ultra Experience. En la etapa de precio regular, las entradas costarán S/ 322 para GA All Day, S/ 414 para VIP All Day y S/ 632 para Ultra Experience.

La entrada General Admission permitirá el acceso a todos los escenarios, zonas de comida y áreas de descanso. El pase VIP incluirá vista preferencial al escenario principal, accesos diferenciados, barras y baños exclusivos. Por su parte, Ultra Experience ofrecerá beneficios adicionales como barra libre en horarios establecidos, merchandising oficial, zona relax y acceso a mezzanines y lounges en los escenarios.