Por Roger Hernández Sánchez

Hay algo en común en las expresiones de casi todos los concurrentes del concierto que acaba de finalizar en la cuadra 8 de la avenida Arequipa. No son rostros agotados, pese a que el reloj se acerca a la medianoche. Tampoco es preocupación por el calvario de encontrar un medio de transporte que los retorne a casa. Lo que se repite en este desfile involuntario de semblantes son sonrisas cómplices, propias de testigos que acaban de experimentar uno de esos días raros en las que la música consigue que el caos de la vida limeña se haga pequeño, minúsculo, al menos por un rato.

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