La multipremiada cantautora puertorriqueña Kany García confirmó su regreso a los escenarios peruanos el próximo 7 de mayo de 2026, con un concierto en el Arena Monumental, donde interpretará sus éxitos, así como los nuevos temas de su próximo disco.

Por otro lado, la venta de boletos iniciará este 12 de diciembre en Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes Interbank, quienes podrán acceder a un descuento del 20% sobre el precio regular.

Kany García en Lima

García, reconocida con seis premios Latin Grammy (incluyendo el galardón a Mejor Álbum de Cantautor en años consecutivos), destaca en la escena actual por una propuesta que fusiona el pop con la trova contemporánea y el folklore.

Formada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, su estilo ha sido influenciado por la canción protesta y el rock, permitiéndole mantener una identidad sonora propia frente a las tendencias urbanas de la región.

El concierto en Lima servirá como plataforma para presentar “Tierra Mía”, sencillo recientemente lanzado que funciona como adelanto de su nuevo álbum previsto para 2026.

La composición explora la relación emocional de Kany con su natal Puerto Rico, abordando temas de nostalgia y crítica social. El tema cuenta con un videoclip dirigido por Ismael de La Trinidad y Juanky Álvarez.