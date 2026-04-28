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Su décimo álbum de estudio "Puerta Abierta" continúa destacando las raíces españolas y puertorriqueñas de la cantante, quien hoy es una de las cantautoras más sólidas de la música latina. (Foto: Difusión)
Su décimo álbum de estudio "Puerta Abierta" continúa destacando las raíces españolas y puertorriqueñas de la cantante, quien hoy es una de las cantautoras más sólidas de la música latina. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

En un momento en que Puerto Rico se lee como manifiesto cultural cada vez que un artista se sube al escenario, la cantautora Kany García aparece como una heredera insólita de esa tradición musical. Su nuevo álbum, “Puerta abierta”, deja la casa entera a la vista. Dentro de su hogar íntimo, se escuchan letras sobre “una manera de ver la vida, aunque hoy sea otra vida”. Ella se planta desde otro rincón del mapa sonoro, menos ruidoso que el reguetón puertorriqueño. Porque es Puerto Rico, de donde se fue por trabajo, soñó con volver y ahora lo mira como la sala con polvo en los muebles en los que se sentaba de niña.

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