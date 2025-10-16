Por primera vez, un proyecto interdisciplinario unirá música y artes plásticas en un mismo escenario para rendir homenaje a las compositoras peruanas que marcaron historia. Se trata de “Encuentros”, espectáculo que se presentará el 18 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, con entradas ya disponibles en Teleticket.

Esta primera edición rendirá tributo a 10 compositoras fundamentales de nuestra historia musical: Alicia Maguiña, Chabuca Granda, Victoria Santa Cruz, Lourdes Carhuaz, Serafina Quinteras, Ana Renner, Olga Milla, Carmen Flórez, Amparo Baluarte y Leonor García. Sus obras serán reinterpretadas en una propuesta que une generaciones y estilos.

Inspirado en el legado de mujeres que transformaron la música peruana, “Encuentros” busca ofrecer una nueva mirada sobre canciones clásicas, presentadas con frescura y emoción por artistas contemporáneas que conectan con el público actual.

En el escenario, voces como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Milena Warthon, Amaranta, Renata Flórez y Lourdes Carhuas darán vida a estas composiciones. Cada interpretación fusionará géneros y estilos, acercando las obras al lenguaje musical de nuevas audiencias.

Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Milena Warthon y más artistas se reúnen en “Encuentros”. (Foto: Instagram)

El espectáculo integrará también 10 obras visuales (ocho pinturas y dos esculturas) inspiradas en las canciones seleccionadas.

Algunas serán creadas en vivo como intervenciones plásticas sobre el escenario, mientras que otras se proyectarán durante el concierto, acompañando el desarrollo musical con una narrativa visual.

Previo a la función, el público podrá visitar una exposición exclusiva con las obras originales, que luego formará parte de una muestra itinerante durante un año.

Más que un concierto, “Encuentros” es una experiencia sensorial que celebra la creación femenina y el poder transformador del arte en todas sus formas. Las entradas están disponibles en Teleticket.