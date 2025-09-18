Alborada anuncia una celebración especial por sus 41 años de trayectoria con un concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional. El espectáculo se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.
La agrupación peruana, liderada por Sixto Ayvar, presentará nuevas canciones junto a clásicos como “Ananau”, “Relámpago” y “Sisary”.
LEE: Bartola celebrará 70 años de vida y 55 de música con un concierto en el Gran Teatro Nacional
Para esta puesta en escena se contará con más de 250 artistas en simultáneo: además de su propia banda, músicos de la orquesta sinfónica; elencos de danza y coros que se integrarán para dar vida a una propuesta inédita.
Además, el espectáculo contará con invitados especiales que suman diversidad y fuerza a la interpretación. Entre ellos, el vocalista de Uchpa, Fredy Ortiz; la soprano Hatun Quilla; Qoryanka y Carmen Marina.
Un momento esperado será el retorno de Víctor Valle “Tatanka”, uno de los integrantes legendarios de la agrupación, quien llegará especialmente desde Argentina para esta ocasión.
MÁS INFORMACIÓN: Illapu vuelve a Perú con su nuevo show “En esos días de los 90s”
Cabe resaltar que este concierto forma parte de una serie de actividades conmemorativas que la formación musical ha preparado para destacar más de cuatro décadas de creación, viajes, grabaciones y escenarios internacionales.
Las entradas para el espectáculo de Alborada en el Gran Teatro Nacional ya están a la venta en Ticketmaster, con descuentos en etapa de preventa.
