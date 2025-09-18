Bareto sigue conquistando escenarios internacionales. Esta vez, la banda peruana confirmó su participación en la cartelera de artistas de la Fiesta de la Hispanidad 2025, que se realizará en España entre el 3 y 12 de octubre, organizada por la Comunidad de Madrid y que este año recibe a artistas de la talla de la legendaria Gloria Estefan y Bomba Estéreo, entre otros.

El evento presentará más de 150 actividades culturales, artísticas y gastronómicas por distintos escenarios de la ciudad de forma gratuita, como la Plaza de Colón, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de España y el Puente del Rey, donde se presentará Bareto el sábado 11 de octubre.

“Es la segunda vez que nos invitan para participar en esta festividad; la invitación viene directamente de la organización del evento, con quienes ya tuvimos la oportunidad de trabajar en otras giras por España. Este año, con el lanzamiento del nuevo álbum, hacer un esfuerzo para estar presentes nos parecía fundamental”, afirmó Rolando “Rolo” Gallardo, director y fundador de Bareto.

Bareto confirma su participación en la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid. (Foto: Instagram)

Para Bareto, esta participación significa una plataforma clave para presentar su nueva música al público latino en Madrid, así como para reconectarse con sus clásicos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la banda viajará con la alineación completa, asegurando que el espectáculo sea una verdadera celebración de principio a fin.

“Será un show con alta carga de energía, donde Bareto presentará canciones del recién lanzado álbum junto a sus clásicos. Una puesta en escena que mezcla peruanidad, fiesta y conexión con el público”, explica Gallardo.

Por otro lado, Bareto también presentó el videoclip del clásico andino “Cómo has hecho”, incluido en su recién lanzado álbum “Fierro Catre Botella”; compuesto por el boliviano Rómulo Flores y popularizado en el Perú por los hermanos Gaitán Castro, con quienes mantienen amistad y profunda admiración.

El videoclip oficial fue dirigido por Gustavo de la Torre y Pasaje 18. En él, Bareto invita al espectador a un paseo por el campo en contacto con la naturaleza, donde finalmente se une al coro de niños para interpretar juntos este clásico versionado.