El puertorriqueño Bad Bunny parte como favorito en los Latin Grammy 2025 tras recibir 12 nominaciones, la cifra más alta de esta edición. La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles el listado oficial, donde el intérprete de Un verano sin ti volvió a consolidar su dominio en la industria musical.
El Conejo Malo logró menciones en las categorías más prestigiosas. Su disco Debí tirar más fotos competirá por Álbum del Año, mientras que sus sencillos Baile inolvidable y DtMF fueron incluidos tanto en Grabación del Año como en Canción del Año. Además, suma postulaciones en apartados urbanos, incluyendo Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reguetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana (con doble presencia gracias a DtMF y La mudanza). También figura en Mejor Canción de Raíces con Lo que le pasó a Hawaii y en Mejor Video Musical Versión Corta con El clúb.
La lista también incluye a figuras de talla internacional como Shakira, nominada a Mejor Canción Pop con Soltera, y Maluma, que competirá en Mejor Canción Urbana con Cosas pendientes.
Por parte del talento peruano, destacan Susana Baca (Mejor Álbum Folclórico con Conjuros), Nicole Zignago (Mejor Canción Pop con Te quiero), el dúo Alejandro y María Laura (Mejor Álbum Cantautor con Dos hemisferios) y Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, quien fue nominado a Mejor Canción Pop/Rock como compositor de Lucifer, interpretada por Lasso.
La ceremonia de premiación se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de la edición 2025.
Estos son todos los nominados a los Latin Grammy 2025
Mejor Grabación del Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DTMF - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
Mejor Nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Canción de Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DTMF - Bad Bunny
- El Día del Amigo - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar - Mon Laferte
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Álbum del año
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú - Vicente García
- Al Romper la Burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra de To’s Seca - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Pop / Electrónica
Mejor Álbum Vocal Pop
- Cuarto Azul - Aitana
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
- En las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- Palacio - Elsa y Elmar
- Al Romper la Burbuja - Joaquina
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
- Después de los 30 - Raquel Sofía
- Cursi - Zoe Gotusso
Mejor Canción Pop
- Bogotá - Andrés Cepeda
- El Día del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
- Te Quiero - Nicole Zignago
- Soltera - Shakira
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose y Sistek
- Ella Quiere Techno - Imanbek y Taichu
- Qqqq - ElaMinus
- Rulay en Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin
- Veneka - Rawayana ft. Akappelah
Urbano
Mejor fusión / interpretación urbana
- Capaz (merenguetón) - Alleh y Yorghaki
- DTMF - Bad Bunny
- De Maravisha - Tokischa ft. Nathy Peluso
- La Plena - W Sound 05 - W Sound ft. Beele & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
- Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
- Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny
- Dile A Él - Nicky Jam
- Brillar - Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro - Yandel ft. Tengo Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- El Favorito de Mami - Big Soto ft. Eladio Carrión
- Fresh - Trueno
- Parriba - Akapellah ft. Trueno
- Sudor y Tinta - J Noa y Vakero
- Thc - Arcángel
Mejor Canción Urbana
- Cosas Pendientes - Maluma
- DTMF - Bad Bunny
- En La City - Trueno ft. Young Miko
- La Mudanza - Bad Bunny
- Xq Eres Así - Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
Rock / Alternativa
Mejor Álbum de Rock
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras - Marilina Bertoldi
- A Tres Días de la Tierra - Eruca Sativa
- Gigante - Leiva
- Novela - Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- La Torre - Renee
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Sale El Sol - Fito Páez
- TRNA - Ali Stone
- Volarte - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Vándalos - Bandalos Chinos
- Malhablado - Diamante Eléctrico
- Malcriado - Lasso
- El Último Día de Nuestras Vidas - Dani Martín
- Ya Es Mañana - Morat
- R - Renee
Mejor Canción de Pop/Rock
- Ángulo Muerto - Leiva
- Desastre Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lucifer - Lasso
- No Llames Lo Mío Nuestro - Joaquina
- Tu Manera De Amar - Debi Nova
- Un Último Vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Para Quien Trabajas Vol. 1 - Marilina Bertoldi
- Papota - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Bodhiria - Judeline
- Todos Los Días Todo El Día - Latin Mafia
- Daisy - Ruswosky
Mejor Canción Alternativa
- El Ritmo - Bandalos Chinos
- Joropo - Judeline
- Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
- (Sola) - Paloma Morphy
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
Tropical
Mejor Álbum de Salsa
- Big Swing - José Alberto El Canario
- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta
- Mira Como Vengo - Issac Delgado
- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- SON 30 - Checo Acosta
- El Último Baile - Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
- Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
- La Jerarquía - Peter Manjarrés y Luis José Villa
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- El Más Completo - Alex Bueno
- Novato Apostador - Eddy Herrera
- Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke y Meme Solis
- Raíces - Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango - Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa - Mike Bahía
- Puñito de Yocahú - Vicente García
- Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
- Bingo - Alain Pérez
- Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
- Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
- Cariñito - Techy Fatule
- La Foto - Luis Enrique
- Nunca Me Fui - Fonseca y Rubés Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga - Fonseca y Rawayana
Composición - Producción
Mejor álbum cantautor
- Dos Hemisferios - Alejandro y María Laura
- El Cuerpo Después de Todo - Valeria Castro
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
- Relatos - Ale Zéguer
Mejor canción de cantautor
- Aeropuerto - Joaquina
- Amarte Sin Que Quieras Irte - Camilú
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro - Silvana Estrada
- Quisqueya - Vicente García
Regional - Mexicana
Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Méxicano - Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel El Flaco
- Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Tejana
- Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
- Yo No Te Perdí - Gabriella
- Reflexiones - Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo) - Bobby Pulido
- 6 - Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- V1V0 - Alfredo Olivas
- Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Miranda - Ivan Cornejo
- Leyenda - DannyLux
- Evolución - Grupo Firme
- Palabra de To’s (Seca) - Carín León
- Incómodo - Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
- Hecha Pa’ Mí - Grupo Frontera
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos O No? - Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
- Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Instrumental - Tradicional - Jazz - Cristiano
Mejor Álbum Instrumental
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida E Volta - Yamandu Cosat
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas - Rafael Serallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Mejor Álbum Folclórico
- Conjuros - Susana Baca
- Joropango - Kerreke y Daniela Padrón
- Lentamente - Silvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe - Julieta Rada
- #Anonimas&Resilientes - Voces Del Bullerengue
Mejor Álbum de Tango
- Colángelo... Tango - José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica - Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín - Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu - Richard Scofano y Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano - Sexteto Fantasma
- En Vivo 20 Años - Tanghetto
Mejor Álbum de Música Flamenca
- KM.0 - Andrés Barrios
- Flamencas - Las Migas
- Azabache - Kiki Morente
- Sangre Sucia - Ángeles Toledano
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío
- Como Quisiera Quererte - El David AGuilar y Natalia Lafourcade
- El Palomo y la Negra - Natalia Lafourcade
- Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda
- La Fleur De Cayenne - Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
- Cuba And Beyond - Chucho Valdés y Royal Quartet
- Golden City - Miguel Zenón
Mejor Álbum Cristiano (En Español)
- Exaltado - Marco Barrientos
- La Novia - Christine D’clario
- Coritos Vol. 1 - Israel & NewBreed
- Aquí Estamos - Marcos Vidal
- Legado - Marcos Witt
Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razao Da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
- A Maior Honra - Julliany Souza
Lengua Portuguesa
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Ouro de Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Un Vento Passou - Milton Nascimento e Esperanza Spalding ft. Paul Simon
- Veludo Marrom - Liniker
Mejor Álbum de Pop Contemporâneo en Lengua Portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Caju - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Mejor Álbum de Rock / Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- O Mundo Dá Voltas -Baianasystem
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
- Só Quero Ver - BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
- Caju - Liniker
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione - Alcione
- Manual Práctico Do Novo Samba Tradicional, Vol. 1: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália - Mart’nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira
- Sentido - 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Let’s Go Rodeo - Ana Castela
- José & Durval - Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus - Léo Foguette
- Transcende (Ao Vivo/Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor Álbum de Música Infantil
- Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
- Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo y Malibu
- Cenas Infantis - Palavra Cantada
- Buscapié - Luis Pescetti y Juan Quintero
- Jirafas - Rita Rosa
Mejor Álbum de Música Clásica
- Brouwer, Elena & Others: Guitar Worls - Ausiàs Parejo, José Luis Ruiz Del Puerto
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
- Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World - Isabel Dobarro; Javier Monteverd
- Radamés - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists
- Sisters Of The Moon - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag - Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana - Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica
- Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale
Mejor Música Para Medios Visuales
- Cada Minuto Cuenta (Prime Video) - Pedro Osuna
- Cien años de Soledad (Netflix) - Camilo Sanabria
- El Eternauta (Netflix) - Federico Jusid
- In The Summers - Eduardo Cabra
- Pedro Páramo (Netflix) - Gustavo Santaolalla
Mejor Arreglo
- Sapato Velho - Rafael Beck e Felipe Montanaro
- Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) - David Bisbal
- Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica - Brava ft. Yaneth Sandoval
- Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres - Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends
- Camaleón - Cesar Orozco & Son Ahead
- Flight 962 - Cassio Vianna Jazz Orchestra
Mejor Diseño de Empaque
- Cuarto Azul - Aitana
- Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
- Gigante - Leiva
- Masters Of Our Roots - Albita & Chucho Valdés
- Por Esas Trenzas - Lourdes Carhuas
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Bodhiria - Judeline
- Caju - Liniker
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Enquanto Os Distraídos Amam - Esfera
- Love Cole Proter - Antonio Adolfo
Productor del Año
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andrés Torres, Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
Mejor Video Musical Versión Corta
- El Club - Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dire) - BK’
- #Tetas - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
- Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
- Papota (Short Film) - CA7RIEL y Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamenot (Extened Cut) - Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento - Nascimento Musica
