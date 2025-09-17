Horóscopo de hoy, miércoles 17 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, miércoles 17 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su destreza en liderazgo estará brillante y sus decisiones serán las correctas. Amor: habrá mucha susceptibilidad en la pareja, por lo que será bueno evitar las críticas.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral expresará su desacuerdo con una medida controversial. Amor: el trabajo sobre su propia estima hará mejorar la relación; nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá claridad para multiplicar las iniciativas y obtener logros. Amor: momentos de descontento, pero no se llevará solo por lo que cree. Mejor hablarlo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para armar el proyecto que le inspira más expectativas. Amor: su fuerte encanto borrará las dudas que surgen en la pareja y permitirá la calidez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aceptará el desafío de trabajar por su cuenta, pero habrá obstáculos que vencer. Amor: si expresa cierta ternura, la relación comenzará a estar en el mejor momento.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral interesante pero analizará todos sus detalles. Amor: descubrirá una agradable afinidad con una hermosa persona; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada y demostrará que tiene gran talento. Amor: emociones cambiantes y desencuentros podrían dañar la bella armonía lograda.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: gente con proyectos opuestos creará confusión y generará conflictos. Amor: su encanto provocará una sucesión de cálidos encuentros e iniciará nueva etapa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para tomar la iniciativa y resolver asuntos pendientes. Amor: las discusiones llegarán a su fin, pero quedará lo esencial, un bello romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado el proyecto que le impide avanzar; renovación. Amor: expresará emociones contenidas y la seducción surgirá en nueva relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: disipará la tensión presente en el área con las novedades más esperadas. Amor: podrían surgir situaciones desagradables inducidas por entrometidos; los alejará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para desarrollar proyectos con la marca del éxito. Amor: la armonía en la intimidad será la base sólida para considerar nuevos cambios.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONCENTRADA Y ALGO DISCRETA, MUY FORMAL, PARECE UN POCO ABURRIDA.

