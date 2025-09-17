Alfonso Rivadeneyra García
¿Lucho Llosa aprueba la parodia de su “Anaconda”?: “Siempre fue una película de culto”
No es un remake, no es una secuela, es algo más. “Anaconda” (1997) se convirtió en una película de culto desde su lanzamiento y contribuyó a fortalecer la carrera de Jennifer López, que entonces todavía no era un nombre de peso en el cine. Veintiocho años después la cinta, dirigida por el peruano Luis Llosa, tendrá una nueva versión y llegará a las salas a fines del 2025. La cinta lanzó su tráiler este miércoles.

