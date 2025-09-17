¿Lucho Llosa aprueba la parodia de su “Anaconda”?: “Siempre fue una película de culto”

En la nueva historia dos amigos, interpretados por los actores Paul Rudd (“Avengers”) y Jack Black (“Escuela de rock”) se proponen hacer un ‘rebooot’ de “Anaconda”, película que amaron cuando eran niños. Con escaso dinero, lo cual compensan con entusiasmo, van a la jungla a filmar, pero en el proceso se les muere la serpiente con la que trabajarían las escenas de acción. Cuando van a buscar otra serpiente encuentran una anaconda real, gigante y vigorosa, que intentará matarlos. Completan el elenco Thandie Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior, Selton Mello, entre otros.

Opina el peruano

El Comercio habló con Luis Llosa, quien reconoció haber visto el tráiler de la nueva película. “Sí lo he visto, me parece divertido. Es una película que es una parodia. Así como había la serie de películas de suspenso de aeropuerto, se hizo una parodia, “Airplane” (“¿Y dónde está el piloto?”). De esta misma manera se está haciendo una parodia de ‘Anaconda’”, dijo.

¿La producción de “Anaconda” ha contactado con el peruano, tal vez para que sea consultor? Llosa dice que no. En cambio, dijo que le pareció curioso, divertido incluso, que actores del peso de Rudd y Black, estén “haciendo una película de este tipo”.

¿Y cómo se siente Llosa al saber que su “Anaconda” ya es una cinta de culto? “Siempre lo fue [una cinta de culto], tuvo ese sello desde el desde el inicio; por algo se hicieron cuatro secuelas. Se ha seguido viendo muchísimo, uno se la encuentra por todas partes. No olvidemos que es la película que lanzó la carrera de Owen Wilson, de Jennifer López. Estaba nada menos que Jon Voight. Eso ya desde el comienzo le dio un aura de película de culto, pero digamos que la película ha tenido vida y vigencia durante muchos años. Entonces yo creo que eso motiva y sustenta que se haga ahora una parodia 30 años después”, añadió el director.

¿Irá Llosa a ver la nueva “Anaconda”? “Sí, espero divertirme”, dijo.

Una filmación retadora

Luis Llosa ha comentado en varias oportunidades que la película tenía escaso presupuesto, por lo que se pensó en un elenco coral antes de contar con un una súperestrella. Allí entró Ice Cube, pero también Eric Stoltz. Por eso también se decidió contar con López, que entonces todavía no era tan conocida en el medio.

“Ella [Jennifer] me vino a ver en ese momento. Llegó al hotel con un carrito destartalado que había traído de Nueva York. Pero es bien intrigante, como el famoso sueño americano, yo lo vi frente a mí en el caso de esta actriz. Uno tenía la noción de que iba a llegar muy lejos porque era muy buena, muy disciplinada, muy motivada”, dijo el cineasta anteriormente a este Diario.

DATO

La nueva “Anaconda” llega a los cines de EE.UU. el 25 de diciembre del 2025.