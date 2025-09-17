Paul Rudd y Jack Black enfrentan a una serpiente gigante en el reboot de Anaconda. (Foto: Sony)
Paul Rudd y Jack Black enfrentan a una serpiente gigante en el reboot de Anaconda. (Foto: Sony)
Redacción EC
Redacción EC

Sony Pictures reveló el primer adelanto del reboot de Anaconda, con y como protagonistas. La película, dirigida y coescrita por Tom Gormican (The Unbearable Weight of Massive Talent), apuesta por una mezcla de terror y comedia, alejándose del remake tradicional del clásico de 1997.

La trama sigue a Doug (Black) y Griff (Rudd), dos amigos de toda la vida que deciden lanzarse a filmar su propia versión casera de la cinta que marcó su infancia. Lo que empieza como un proyecto caótico y divertido en plena selva amazónica se convierte en una pesadilla cuando una verdadera anaconda aparece, poniendo en riesgo sus vidas y transformando su sueño en una lucha por sobrevivir.

El elenco se completa con Selton Mello, Daniela Melchior, Ione Skye, Thandiwe Newton y Steve Zahn, reforzando una propuesta que combina acción, humor y suspenso.

Sony lanza primer adelanto del reboot de Anaconda.
Sony lanza primer adelanto del reboot de Anaconda.

La saga original de Anaconda debutó en 1997 bajo la dirección del peruano Luis Llosa y con un reparto encabezado por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight y Owen Wilson. Su éxito dio lugar a secuelas y spin-offs, incluida la curiosa unión con la franquicia Lake Placid.

El nuevo reboot llegará a los cines en diciembre, prometiendo un homenaje al filme de culto con un giro contemporáneo que mezcla nostalgia, risas y adrenalina.

Mira el tráiler oficial aquí:

