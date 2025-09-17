Sony Pictures reveló el primer adelanto del reboot de Anaconda, con Paul Rudd y Jack Black como protagonistas. La película, dirigida y coescrita por Tom Gormican (The Unbearable Weight of Massive Talent), apuesta por una mezcla de terror y comedia, alejándose del remake tradicional del clásico de 1997.
La trama sigue a Doug (Black) y Griff (Rudd), dos amigos de toda la vida que deciden lanzarse a filmar su propia versión casera de la cinta que marcó su infancia. Lo que empieza como un proyecto caótico y divertido en plena selva amazónica se convierte en una pesadilla cuando una verdadera anaconda aparece, poniendo en riesgo sus vidas y transformando su sueño en una lucha por sobrevivir.
El elenco se completa con Selton Mello, Daniela Melchior, Ione Skye, Thandiwe Newton y Steve Zahn, reforzando una propuesta que combina acción, humor y suspenso.
La saga original de Anaconda debutó en 1997 bajo la dirección del peruano Luis Llosa y con un reparto encabezado por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight y Owen Wilson. Su éxito dio lugar a secuelas y spin-offs, incluida la curiosa unión con la franquicia Lake Placid.
El nuevo reboot llegará a los cines en diciembre, prometiendo un homenaje al filme de culto con un giro contemporáneo que mezcla nostalgia, risas y adrenalina.
Mira el tráiler oficial aquí:
