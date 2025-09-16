Este martes, el actor estadounidense Robert Redford, conocido por su papeles en "El candidato" (1972), “Dos hombres y un destino" (1969), “Todos los hombres del presidente" (1976) y más, falleció a los 89 años mientras dormía en su domicilio a las a fueras de Provo (Utah), confirmó su representante, Cindi Berger.

Por ello, a propósito de su fallecimiento y como parte del reconocimiento a la trayectoria del actor, resulta notable el vínculo de Redford con España, país que le sirvió de refugio en uno de los momentos más complicados de su vida.

¿Cuál fue la dura etapa que Robert Redford vivió en España?

A mediados de la década de 1960, la vida personal y profesional de Redford atravesaba una profunda crisis, ya que, tras una experiencia de rodaje frustrante en Alemania, el actor se enfrentaba a una gran incertidumbre sobre su carrera.

Por otro lado, a esto se sumó la trágica muerte de su hijo Scott a los cinco meses de edad, lo que generó tensiones familiares y un sentimiento de culpa en Redford.

Buscando un refugio para sanar y reconectar con su familia, en 1965 Redford se mudó a una casa en el puerto de Alcúdia, Mallorca, junto a su esposa Lola Van Wagenen y sus hijos. Allí, vivieron de forma sencilla, lejos de las presiones de Hollywood. Poco después, la familia se trasladó por una temporada a Mijas, en la Costa del Sol.

Robert Redford en escena de "Todos los hombres del presidente". (Foto: Difusión)

La trayectoria de Robert Redford

Sin embargo, no era la primera vez que Redford estaba en España, ya que, a sus 19 años había ido previamente ara estudiar arte.

El actor forjó un vínculo duradero con España, que se manifestó incluso en 2012, cuando regresó a Madrid para presentar el Festival de Sundance.

Este evento es el resultado de una iniciativa que él mismo fundó en 1978, el Instituto Sundance, una plataforma clave para el cine independiente a nivel mundial.

Además de su exitosa carrera como actor, Redford dejó una huella significativa como director y productor, por lo que, en 1980 ganó un premio Óscar como Mejor Director por su película “Gente corriente”.