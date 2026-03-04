La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estaría teniendo negociaciones con la cantante, Barbra Streisand, para que protagonice un homenaje musical a su icónico coprotagonista de "The Way We Were", Robert Redford, durante la próxima entrega de los premios Óscar, reportó Variety.

Streisand, ganadora de dos estatuillas, se integraría al segmento In Memoriam de la ceremonia, informó el medio estadounidense. Aunque las negociaciones continúan, los organizadores aún debaten si la intervención será una actuación en solitario o si contará con la participación de otros artistas invitados.

Barbra Streisand / ROBYN BECK

Este acto marcaría la primera vez que Streisand sube al escenario de los Oscar desde 2013, cuando interpretó precisamente el tema central de "The Way We Were" para honrar al fallecido compositor Marvin Hamlisch.

Robert Redford, figura fundamental del cine estadounidense y fundador del Festival de Sundance, falleció el pasado septiembre a los 89 años.

La química entre ambos actores en el drama romántico de 1973 definió una era del cine de Hollywood, una conexión que Streisand destacó tras el deceso del actor.

Robert Redford cosechó una gran fortuna estimada en US$200 millones gracias a su carrera y negocios (Foto: AFP) / VALERY HACHE

A través de sus plataformas digitales, la intérprete recordó con afecto la dinámica que compartieron durante el rodaje de la cinta dirigida por Sydney Pollack.

“Cada día [...] era emocionante, intenso y pura alegría. Éramos tan opuestos: él venía del mundo de los caballos; ¡yo era alérgica a ellos! Bob era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante, y uno de los mejores actores de la historia”, dijo.

¿Cómo ver los premios Oscar en vivo desde Perú?

La ceremonia se transmitirá en Perú por TNT (español) y TNT Series (inglés), además de Max (HBO Max) y redes sociales. A nivel internacional, será emitida por ABC y Hulu, con la alfombra roja a las 18:30 ET y la entrega de premios a las 19:00 (hora peruana) ET.

Así, la gala, que será presentada por Conan O’Brien, también recordará a otras figuras de la industria perdidas en el último año, como Catherine O’Hara, Robert Duvall, Diane Keaton y Val Kilmer.