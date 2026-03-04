Leonardo DiCaprio volvió a situarse entre los favoritos de la Academia al recibir su sexta nominación al Oscar como Mejor actor protagonista por One Battle After Another. La candidatura, anunciada el jueves por la mañana, llega una década después de su triunfo en la misma categoría por The Revenant.

Con este nuevo reconocimiento, el actor ingresa a un selecto grupo de intérpretes con seis nominaciones en el rubro principal, entre ellos Daniel Day-Lewis. Si se suma su candidatura como actor de reparto por What’s Eating Gilbert Grape y otras menciones —incluida Mejor película por The Wolf of Wall Street—, DiCaprio acumula ocho nominaciones en total.

En “One Battle After Another”, encarna a Bob Ferguson, un padre soltero y revolucionario nervioso en una actuación que combina humor, vulnerabilidad e intensidad dramática. El propio actor aseguró en entrevista con The Associated Press que, más allá de los premios, lo esencial es formar parte de obras con vocación de permanencia. “Me encanta lo que hago. Al final, se trata de intentar aparecer en películas memorables. Es una gran adición que mis colegas lo reconozcan” , afirmó.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson —un proyecto que el realizador desarrolló durante más de dos décadas— obtuvo 13 nominaciones, incluidas Mejor película, Mejor director y Mejor actor de reparto para Benicio del Toro y Sean Penn. Solo fue superada en número de candidaturas por “Sinners”.

El impacto cultural del filme también ha sido visible fuera de la temporada de premios. Durante la última celebración de Halloween, no fueron pocos los asistentes que replicaron el atuendo característico de Bob Ferguson, bata de cuadros, gorro negro y bloqueadores, consolidando al personaje como uno de los más comentados del año.

Sin embargo, la jornada dejó también una de las omisiones más señaladas: la ausencia de Chase Infiniti en la categoría de Mejor actriz. La joven intérprete da vida a Willa, hija del protagonista y eje emocional de la historia. DiCaprio no tardó en expresar su respaldo. “Ella fue la esencia de esta película. Fue el alma y el corazón. No habría existido ‘One Battle After Another’ sin su actuación” , sostuvo, destacando la madurez de la actriz en su debut cinematográfico.

A la espera de la ceremonia del 15 de marzo, DiCaprio vuelve a posicionarse como una de las figuras centrales de la carrera al Oscar, en una edición marcada por interpretaciones de alto perfil y una competencia especialmente reñida en la categoría principal.

