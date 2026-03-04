Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El actor Leonardo DiCaprio, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Guillaume Horcajuelo)
El actor Leonardo DiCaprio, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Guillaume Horcajuelo)
Por Redacción EC

Leonardo DiCaprio volvió a situarse entre los favoritos de la Academia al recibir su sexta nominación al Oscar como Mejor actor protagonista por One Battle After Another. La candidatura, anunciada el jueves por la mañana, llega una década después de su triunfo en la misma categoría por The Revenant.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.