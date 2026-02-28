Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ‘skincare’ coreano innova sobre todo con ingredientes calmantes y despigmentantes, lo que hace que muchas consumidoras noten cambios visibles en pocas semanas. (Foto: iStock)
El ‘skincare’ coreano innova sobre todo con ingredientes calmantes y despigmentantes, lo que hace que muchas consumidoras noten cambios visibles en pocas semanas. (Foto: iStock)
/ shockshots korea
Por Celeste Pérez

En los últimos meses, el ‘skincare’ coreano (llamado también K-beauty) pasó de ser una curiosidad lejana a convertirse en un fenómeno consolidado en el mercado peruano. Hoy no solo se encuentra en tiendas especializadas, sino también en ‘e-commerce’ locales y ‘concept stores’ que importan directamente desde Corea del Sur. Marcas como Dr. ALTHEA, ANUA, SKIN1004 o Medicube ya son las favoritas de cientos de personas, sin distinción entre hombres y mujeres. Todos están apostando en cuidar su piel con estas fórmulas asiáticas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.