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Resumen

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Más allá de compartir la misma mesa, la verdadera cercanía se construye en los pequeños detalles. Basta con un par de minutos al día para empezar a recuperar la conexión en casa.
Más allá de compartir la misma mesa, la verdadera cercanía se construye en los pequeños detalles. Basta con un par de minutos al día para empezar a recuperar la conexión en casa.
Por Milenka Duarte

Entre jornadas cada vez más aceleradas, responsabilidades que se acumulan y pantallas que reclaman nuestra atención a cada momento, muchos de esos espacios cotidianos que antes reunían a la familia parecen haberse ido perdiendo. Ya no siempre hay tiempo para una sobremesa larga, para contar una anécdota del día o simplemente para sentarse a conversar sin interrupciones.

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