Skincare bebible: la nueva bebida regeneradora de Mariana y Natalie Vértiz

Durante años, el cuidado de la piel se ha concentrado en lo visible: cremas, sérums y tratamientos para cada zona del rostro. Sin embargo, muchas personas olvidan que la piel también revela lo que ocurre dentro del cuerpo: cuánto líquido consumimos, cómo nos alimentamos y qué tan sostenida es esa rutina en el tiempo.

Desde esa mirada nace SOS Life, la nueva versión de la marca de bebidas funcionales SOS, pensada para acompañar un estilo de vida saludable desde adentro. Life reúne péptidos de colágeno, biotina, magnesio, retinol y electrolitos en una sola lata.

Cada componente cumple un rol distinto, pero complementario. Los péptidos de colágeno se asocian al soporte estructural de la piel y a su elasticidad; la biotina, una vitamina del complejo B, suele vincularse con procesos de renovación que también impactan en uñas y cabello.

El magnesio entra como un mineral clave para el equilibrio corporal, especialmente en contextos de estrés o desgaste físico, mientras que los electrolitos apuntan a algo básico y muchas veces descuidado: una hidratación más eficiente. El retinol, una forma de vitamina A, se asocia a procesos de renovación celular y suele estar presente en rutinas de cuidado de la piel.

La bebida fue cocreada por Natalie y Mariana Vértiz, quienes llevan años trabajando en el mundo de la belleza y el bienestar y buscaban una alternativa funcional para su vida diaria. Para desarrollarla se aliaron con el Dr. Sebastián Arrieta, especialista en nutrición y obesidad, en un proceso de formulación de casi un año. El punto de partida fue claro: la piel no funciona como un órgano aislado, sino como parte de un sistema que se sostiene con hidratación y micronutrientes.

Para Arrieta, la clave está en entender la piel como resultado de lo que se sostiene en el tiempo, por dentro y por fuera.