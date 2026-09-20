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09/09/2026 Solange Villacorta y Joaquín Díaz. El Lago de los Cisnes. Teatro Municipal de Lima, Lima. El Ballet Municipal de Lima, en coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, presenta una nueva temporada de "El Lago de los Cisnes", con 16 funciones y dos participaciones especiales: la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y el bailarín ucraniano Nicolai Gorodiski como artista invitado. Las funciones se desarrollarán entre el 11 de setiembre y el 3 de octubre de 2026, con entradas disponibles desde S/20. Gabriela Benites © Icónica Estudios