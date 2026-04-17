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Resumen

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No es falta de productos, es que estás tratando el tipo de ojera equivocado.
No es falta de productos, es que estás tratando el tipo de ojera equivocado.
/ Antonio_Diaz
Por Milenka Duarte

Aunque la belleza es puramente subjetiva, creo que hay algo muy poderoso en una mirada que transmite alegría, salud y sobre todo descanso. El problema es que, al estar inmersos en un ritmo de vida marcado por el estrés y las pantallas, despertar con ojeras se ha vuelto parte del día a día de muchas personas.

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