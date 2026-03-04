Resumen

Katharine Hepburn nunca asistió a recibir ninguna de sus estatuillas. (Foto: EFE)
La cineasta Katharine Hepburn conserva un récord que perdura en la historia de los Premios Oscar: es la intérprete con más estatuillas en la categoría de Mejor Actriz en la Academia (cuatro en total) y, sin embargo, nunca asistió a ninguna ceremonia para recogerlas personalmente.

