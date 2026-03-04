La cineasta Katharine Hepburn conserva un récord que perdura en la historia de los Premios Oscar: es la intérprete con más estatuillas en la categoría de Mejor Actriz en la Academia (cuatro en total) y, sin embargo, nunca asistió a ninguna ceremonia para recogerlas personalmente.

Hepburn, nacida en Connecticut en 1907, destacó desde sus inicios por una personalidad independiente y un enfoque poco convencional sobre la fama y los premios cinematográficos. A pesar de sus 12 nominaciones a los Oscar, nunca subió al escenario para aceptar una sola de sus estatuillas, argumento que los premios “no eran nada” comparados con el valor de su trabajo artístico.

Sus cuatro Oscar los obtuvo por actuaciones que marcaron épocas en Hollywood clásico: Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) y On Golden Pond (1981), películas que no solo consolidaron su legado sino que reafirmaron su versatilidad dramática.

La única vez que Hepburn se presentó en el Teatro Dolby fue en 1974, pero no para recibir un premio propio, sino para entregar el prestigioso Irving G. Thalberg Memorial Award a su amigo, el productor Lawrence Weingarten. En ese momento, bromeó sobre su ausencia habitual, sugiriendo que esa era la primera vez que “no era egoísta”.

Críticos y especialistas han señalado que la renuencia de Hepburn a acudir a los Oscar respondía a su rechazo hacia el ritual de la premiación, que consideraba más un espectáculo que una verdadera celebración del arte cinematográfico. Su enfoque contrasta con el de muchas figuras de Hollywood, para quienes la gala representa un clímax de reconocimiento profesional.

Aunque falleció en 2003 a los 96 años, el legado de Katharine Hepburn sigue siendo referencia obligada en la historia del cine, tanto por su impresionante carrera como por su singular relación con la propia industria que la consagró.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR