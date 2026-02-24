Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Quipus
Quipus
Por Jorge Paredes Laos

Los quipus también hablan y tienen mucho que decir. Más allá de su uso como instrumentos contables y de registro, estas milenarias cuerdas también fueron, al parecer, utilizadas para memorizar informaciones de acuerdo con determinados patrones. De esta manera, los antiguos peruanos las emplearon para transmitir mensajes verbales concisos y simples —como un chat actual—, pero también para el aprendizaje de los Mandamientos o del Padrenuestro, durante los días de la evangelización cristiana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.