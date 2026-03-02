Escribe libros sobre el mundo físico y el digital. Recorre ciudades, librerías, bibliotecas y museos, pero también las plataformas y los recovecos de la inteligencia artificial. En el fondo, en ensayos como “Librerías” o “Contra Amazon” y novelas como “Membrana”, el interés del autor catalán Jorge Carrión está en los espacios del conocimiento. Es decir, cómo se organiza, se ordena, se decide o se discute la cultura, sea en lo audiovisual, lo literario o lo museográfico.

Centraremos esta entrevista en la nueva edición de “Librerías”, libro finalista del Premio Herralde de Ensayo, que resulta una declaración de amor a aquellas pequeñas librerías independientes que, desde hace décadas, se escribe sobre su posible desaparición.

"Librerías", de Jorge Carrión.

Felizmente, los presagios más pesimistas no se han cumplido, aunque ciertamente estas instituciones sufren de acoso permanente, con enemigos en permanente cambio: la voracidad de las grandes cadenas, Amazon y otras plataformas de venta digital, la aparición del libro electrónico o el aumento de alquileres a causa de la gentrificación. Sin embargo, las librerías han sobrevivido a todo. Y la razón, afirma Carrión, es que el libro en papel sigue siendo la mejor tecnología que conocemos para leer. Y las librerías resisten mostrando su valor como creador de comunidad, compañía frente a la soledad, lucha contra la desinformación.

— “Tras décadas de ser personajes secundarios de la cultura, las librerías se han vuelto protagonistas”, señalas en tu libro. ¿Cuál es la razón de su anterior invisibilidad?

El mercado da protagonismo al producto. Por tanto, el intermediario ha estado en segundo plano. En el campo del arte y la cultura, siempre se dio más importancia al libro y al autor, pero durante la segunda mitad del siglo XX se fue evidenciando la importancia de otros agentes: los grandes editores, los agentes, ahora los traductores. En el arte se valoran ahora los marchantes, así como los productores en el cine. Hemos entendido que se trata de un ecosistema complejo, en el cual todo el mundo tiene su papel. Es un proceso paralelo a la deconstrucción del mito del “genio” como creador individual. Hemos ido viendo que se trata de constelaciones.

— Muchas veces destacas en tu libro la historia del librero como migrante. En el caso peruano, hablas de Eduardo Sanseviero, uruguayo que fundó El Virrey en Lima...

En el capítulo sobre las librerías de América Latina, uso como eje vertical a Roberto Bolaño, que era chileno pero vivió en México. Y es ahí donde hablo de la importancia de las redes de la migración y del exilio en la construcción de la cultura latinoamericana. No hay que olvidar que todo empieza con la Santa Inquisición, que expulsa de España a los libreros judíos que viajan por Europa o América, y que se reedita con el exilio tras la Guerra Civil. Por tanto, es muy común la figura del librero exiliado, político y migrante. En Barcelona hemos tenido a Antonio Ramírez, colombiano que fundó La Central. En Uruguay y Perú tenéis a los Sanseviero. Siempre hubo ese tipo de figura híbrida, migrante, viajera, vinculada con las librerías.

— También hablas de las librerías “más raras” que has encontrado en zapaterías, peluquerías o churrerías incluso. Todas ellas estimulantes para ti. ¿Además de vender libros, cuán importante es que una librería ofrezca una experiencia determinada?

Efectivamente, me encantan las mezclas de librería con otra cosa. Mi favorita era la librería Los Oficios Terrestres, en Palma de Mallorca, que ya no existe. Era una librería peluquería, cuyo lema era “todo para la cabeza”. Creo en las librerías con café, con vino, con comida, con teatro, con espectáculo, con música. Yo creo que la librería debe ser librocéntrica, pero desde ese centro su expansión se puede dar en múltiples dimensiones. Cuanto más multiplique sentidos y experiencias, mejor.

— ¿Qué sucede cuando una librería se convierte en un destino turístico?

Las librerías deben ser destinos turísticos, porque eso significa que se pone en valor su historia y su importancia. Deberían estar mapeadas y reconocidas. Los turistas culturales compramos libros y eso permite que la librería siga viva. Pero es cierto que algunas han muerto de éxito. Básicamente, eso ha ocurrido con dos: la segunda Shakespeare & Co., la de George Whitman, que su hija Sylvia Beach ha restaurado y modernizado en París. Se ha vuelto un lugar precioso y muy turístico. Y la otra es la Lello en Oporto, explotada como atractivo turístico. Sus propietarios dedican cientos de miles de euros al año a restaurar el suelo de madera a causa del continuo desgaste. No me parece mal convertir una librería en un lugar turístico, aunque prefiero visitar librerías como Strand en Nueva York, Eterna Cadencia en Buenos Aires o City Lights en San Francisco. Aunque son lugares muy simbólicos y muy fotogénicos, no les ha ocurrido lo mismo que a Shakespeare & Co. o a Lello, las dos únicas en el mundo que han muerto de éxito.

— Hablemos de tu libro “Contra Amazon”: ¿crees que la profundización de la digitalización en la vida cotidiana fue el cambio mayor que nos trajo la pandemia?

Efectivamente, el mundo se digitalizó desde los años 90 y este proceso no ha parado de crecer. Sin esa digitalización hubiera sido imposible la explosión de la inteligencia artificial. Lo que ahora encontramos es una especie de “resaca” que empezó con la pandemia. Hoy estamos cansados de la digitalización. Hay mucha gente que después de usar por años Tinder ahora vuelve a intentar conocer a alguien en un bar, en un gimnasio o en una librería. Son cosas que estamos recuperando después de haber confiado demasiado en las pantallas.

"Contra Amazon", de Jorge Carrión.

— Mencionas en tu libro que en Amazon y otras plataformas de comercio electrónico parecen haber llegado al límite de su crecimiento.

Yo creo que sí. El tema es que, en verdad, a Amazon no le interesan los libros. No le interesa la cultura, no le interesa la literatura. Jeff Bezos utilizó el libro para entrar en el mercado. Solo le interesa vender. ¡Bezos acaba de destruir la sección de reseñas de libros del “Washington Post”! Cuando compró el diario, dijo que iba a respetar la línea editorial. Pero con Trump se ha quitado la máscara. No solo está presionando para que el periódico no sea beligerante, sino que además decidió que la crítica literaria no tiene sentido en la tercera década del siglo XXI.

— Como escritor, en tu libro “Los campos electromagnéticos”, has sido muy abierto en la experimentación con la creación literaria y la inteligencia artificial. ¿Cuánto permites entrar a la IA en tu proceso creativo?

Ahora nada, porque estoy escribiendo a mano. Trabajo mis proyectos cortando y pegando, haciendo collages y esquemas de proyectos. Pero en “Los campos electromagnéticos” intenté experimentar, jugar, aprender y coescribir con el GPT-2 y GPT-3, las versiones previas al ChatGPT. Fue un proceso muy interesante y divertido. Es ingenuo pensar que no estamos atravesados por la IA. El autocorrector, el celular, Google, todo tiene que ver con ella. Aunque escribas a mano, seas un escritor realista y vivas aislado en una cabaña del bosque, la IA condiciona tu trabajo. Eso hay que asumirlo.

— ¿La IA potencia o inhibe la creación literaria?

Ni una cosa ni la otra. Depende de cada creador. Puede expandir la creatividad con herramientas alucinantes, pero también producir muchísima basura. Spotify está lleno de canciones muy malas hechas con IA y las redes sociales están plagadas de videos pésimos hechos con IA. Depende del uso que cada quien haga. Pero pienso que su potencial es enorme, tanto creativo como en términos de conocimiento.

