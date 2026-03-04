Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Por Redacción EC

A menos de dos semanas de la ceremonia de los Premios Óscar 2026, que se realizará el 15 de marzo, varias de las películas nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming, mientras otras han vuelto a la cartelera en reestreno especial esta semana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.