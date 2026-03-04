A menos de dos semanas de la ceremonia de los Premios Óscar 2026, que se realizará el 15 de marzo, varias de las películas nominadas ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming, mientras otras han vuelto a la cartelera en reestreno especial esta semana.

La gran favorita es “Pecadores”, con 16 nominaciones. Se trata de un musical de vampiros y gánsteres con tintes de blues dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan en un doble papel. La película está disponible en HBO Max.

Le sigue “Una batalla tras otra”, con 13 nominaciones. El filme combina comedia, drama y sátira política, con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn. También puede verse en HBO Max.

Con nueve nominaciones figuran “Valor sentimental”, drama de Joachim Trier disponible en Mubi y en exhibición en algunos cines; “Marty Supremo”, protagonizada por Timothée Chalamet, que continúa en salas; y “Frankenstein”, reinterpretación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro, disponible en Netflix.

En el grupo de ocho nominaciones aparece “Hamnet”, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, disponible para compra en Prime Video.

Con cuatro nominaciones destacan “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos (en renta o compra en YouTube y Prime Video); “Sueños de trenes”, disponible en Netflix; “F1”, protagonizada por Brad Pitt (en Apple TV y Prime Video); y “El agente secreto”, que se exhibe en cines.

Entre las películas con dos nominaciones están “Sirāt”, que llegará a Prime Video el 8 de marzo; “Un simple accidente”, disponible en Mubi desde el 6 de marzo; “Luna azul”, en renta o compra en Prime Video; y “Las guerreras k-pop”, que puede verse en Netflix.

Con una nominación figuran “Si pudiera, te patearía”, que se estrena en cines el 5 de marzo, y “La hora de la desaparición”, disponible en HBO Max.

Reestrenos especiales hasta el 15 de marzo

Con miras a la gala, diversas cadenas han programado funciones especiales de “Marty Supremo”, “Valor sentimental”, “El agente secreto” y “Si pudiera, te patearía” entre el 1 y el 15 de marzo, permitiendo al público ver en pantalla grande a varias de las candidatas antes de la premiación.

