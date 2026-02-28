Tras una semana de reencuentro familiar, el barbero peruano Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, se despidió de su hija Xianna en los Estados Unidos.

La menor, que viajó al país norteamericano junto a su madre, la influencer Samahara Lobatón, retornó al Perú tras unas vacaciones.

El momento de la separación quedó registrado en las redes sociales de Youna, donde se observa la emotiva despedida, que incluyó una conmovedora promesa.

“Pórtate bien y hazle caso en todo a tu mamá”, se le escucha decir a Youna mientras abrazaba y besaba a la pequeña antes de que abandonara su residencia.

La despedida estuvo marcada por una promesa significativa, ya que Xianna, aunque triste, aseguró que regresará a los Estados Unidos en los próximos meses.

“Vengo para tu cumpleaños”, afirmó la menor, en referencia al onomástico número 28 de su padre, quien asintió conmovido ante el gesto.

Este encuentro ha sido relevante debido al delicado estado de salud de Horna, quien lucha contra una leucemia más agresiva, según su última biopsia.

Durante la estadía de Lobatón y su hija, la expareja mostró una faceta de complicidad que no se veía en años.

Ambos compartieron transmisiones en vivo a través de TikTok, participando en retos que incluyeron gestos de afecto y bromas constantes, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, Lobatón fue enfática al descartar un retorno sentimental, aclarando que la prioridad absoluta es el bienestar emocional de su hija y el apoyo a Youna en su tratamiento médico.

“Vine a Estados Unidos porque era un plan que teníamos para que Xianna pueda pasar unos días con su papá. No hay posibilidad de que retomemos la relación”, sentenció la influencer.

Por su parte, Melissa Klug, madre de Samahara, también estuvo presente en el viaje, respaldando la relación cordial entre los padres de su nieta.

