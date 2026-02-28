Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras unas semanas junto a su hija y Samahara Lobatón, madre de esta y su expareja, el barbero les dijo adiós | Foto: Instagram / Composición EC
Tras unas semanas junto a su hija y Samahara Lobatón, madre de esta y su expareja, el barbero les dijo adiós | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Tras una semana de reencuentro familiar, el barbero peruano Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, se despidió de su hija Xianna en los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.