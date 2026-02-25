Resumen

Samahara Lobatón rompe el misterio: no habrá vuelta con Youna, pero admite lo que pocos esperaban: "Me dio nervios" | Foto: @flockogram / @samaharalobaton
Por José Templo

Samahara Lobatón ha decidido poner fin a la ola de rumores que inundaron las redes sociales tras protagonizar un sorpresivo beso con su expareja, el barbero Youna, durante una transmisión en vivo. Ante la presión de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como el inicio de una nueva etapa romántica, la joven descartó cualquier tipo de acercamiento sentimental.

