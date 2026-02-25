Samahara Lobatón ha decidido poner fin a la ola de rumores que inundaron las redes sociales tras protagonizar un sorpresivo beso con su expareja, el barbero Youna, durante una transmisión en vivo. Ante la presión de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como el inicio de una nueva etapa romántica, la joven descartó cualquier tipo de acercamiento sentimental.

A pesar de la contundencia de sus palabras, la influencer sorprendió al confesar la vulnerabilidad que sintió durante el polémico episodio en TikTok, el cual calificó como un simple desafío de la plataforma. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE EL BESO VIRAL EN TIKTOK?

La posibilidad de que la pareja retome su relación ha sido descartada de forma tajante por la propia influencer. Según explicó, el contacto físico que se viralizó no fue una muestra de afecto espontáneo, sino el cumplimiento de una dinámica de redes sociales: “Vamos a aclarar algo, no fue un beso, sino un reto que se hizo en TikTok, pero me dio nervios”.

Respecto a su vínculo con el barbero, la joven subrayó que la relación es exclusivamente de amistad y respeto mutuo, señalando: “No hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos”.

¿CUÁL ES EL MOTIVO DEL ACERCAMIENTO ENTRE SAMAHARA LOBATÓN Y YOUNA?

Este acercamiento gira en torno al bienestar de su hija Xianna y, fundamentalmente, a la compleja situación médica que atraviesa Youna. Samahara, quien viajó a Estados Unidos donde reside su expareja, detalló que el propósito de su visita fue permitir que la menor comparta tiempo de calidad con su progenitor, además de brindar soporte emocional y logístico al barbero.

La influencer manifestó sentir una profunda empatía por el difícil momento que vive su expareja, aclarando que su cercanía nace de un sentimiento de solidaridad y no de un interés amoroso. Al respecto, fue clara al definir su postura actual: “Siento cariño y empatía por la situación que atraviesa”.

Lobatón enfatizó que su estancia en Norteamérica es de carácter provisional, pues su prioridad actual es retornar a Lima para el inicio de las actividades escolares de sus pequeñas, según informa el diario La República.

¿CÓMO SE ESTÁN APOYANDO EN EL TRATAMIENTO DE SALUD DEL BARBERO?

La salud de Youna se ha convertido en el eje central de su unión actual, dado que el barbero se encuentra luchando contra la leucemia. Para costear los gastos médicos, Samahara y Youna utilizan plataformas como TikTok para organizar sorteos y eventos benéficos. Estas transmisiones diarias no solo cumplen un fin solidario para la rifa del barbero, sino que demuestran que han logrado establecer un equipo sólido por el bienestar familiar, dejando de lado los conflictos del pasado.

¿QUÉ POSIBILIDADES EXISTEN DE UNA RECONCILIACIÓN SENTIMENTAL SEGÚN YOUNA?

Aunque el afecto persiste, el camino hacia una reconciliación no es sencillo debido a sus marcadas diferencias de personalidad. En diálogo con “Magaly TV La Firme”, el barbero señaló que el carácter fuerte e impulsivo de la influencer suelen generar fricciones constantes entre ambos. No obstante, lejos de cerrar el capítulo definitivamente, lanzó una frase que deja todo en suspenso: “No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca”. Por ahora, prefieren disfrutar de la etapa actual sin etiquetas.

¿QUÉ HA DICHO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Contrario a la postura de su ex, la hija de Melissa Klug ha sido tajante al descartar cualquier retorno con sus antiguas parejas. En el programa “América Hoy”, la influencer fue enfática al señalar que su prioridad es la soltería absoluta durante todo el 2026: “Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año”. Además, restó importancia a los coqueteos con Youna, asegurando que solo son parte de un show para sus seguidores: “Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto”.

