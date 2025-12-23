Casi tres décadas después de que el director peruano Lucho Llosa estrenara "Anaconda" (1997), Hollywood nos sorprende con una película homónima que promete traer consigo risas y sustos en partes iguales. Así, si quieres disfrutar de esta comedia de terror en pantalla grande, aquí te cuento cuál es su fecha de estreno por país. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta producción está dirigida por Tom Gormican y no se presenta ni como una secuela ni remake.

En realidad, la cinta sigue a dos mejores amigos, Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), quienes siempre soñaron con rehacer su película favorita: “Anaconda” (1997).

Entonces, decididos a revivir sus años de gloria, se adentran en la selva para rodar su propia versión, pero la ficción supera a la realidad cuando descubren que la serpiente asesina no era solo un trabajo de efectos especiales.

De esta manera, lo que empieza como un proyecto amateur termina convirtiéndose en una divertidísima pesadilla (al menos para los espectadores).

Antes de continuar, mira el tráiler de "Anaconda" (2025):

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ANACONDA” EN ESTADOS UNIDOS?

El largometraje se estrena en Estados Unidos el jueves 25 de diciembre del 2025, en plena celebración de Navidad.

Así, se presenta como la alternativa perfecta para aquellas familias que prefieren pasar las fiestas de fin de año disfrutando de una simpática comedia de terror.

FECHA DE ESTRENO DE “ANACONDA” EN LATINOAMÉRICA

Tal como es usual en Latinoamérica, “Anaconda” llega a las carteleras un jueves: exactamente, el 25 de diciembre del 2025 (sí, el mismo día que en territorio estadounidense).

Entre los países confirmados con lanzamiento para esta fecha, se encuentran: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

¿CUÁNDO SE LANZA “ANACONDA” EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES?

Al igual que EE. UU. y América Latina, España estrena “Anaconda” el jueves 25 de diciembre del 2025.

Sin embargo, en otros territorios, la fecha de lanzamiento varía, de acuerdo con la siguiente programación:

Bélgica: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Suiza: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Hong Kong: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Indonesia: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Tailandia: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Reino Unido: viernes 26 de diciembre del 2025

viernes 26 de diciembre del 2025 Australia: viernes 26 de diciembre del 2025

viernes 26 de diciembre del 2025 Turquía: viernes 26 de diciembre del 2025

viernes 26 de diciembre del 2025 Filipinas: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 China: viernes 9 de enero del 2026

Y tú, ¿ya estás listo para ver el filme en pantalla grande?

El póster de "Anaconda", película del director Tom Gormican que se desarrolla a lo largo de 100 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Releasing)

